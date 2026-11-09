Cả thôn gác việc nương rẫy, vui như Tết trong tiệc mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội đại đoàn kết

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo bà con nông dân thôn 16, xã Di Linh tập trung, tham gia các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Ngày cuối tuần, đông đảo bà con thôn 16 (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) gác lại những lo toan ngày mùa để tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân địa phương cho biết, đây là hoạt động thường niên của thôn. Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực tổ chức ngày hội đã chật kín người dân.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi vận động

Những năm trước, khi tổ chức ngày hội, thôn chỉ tập trung vào phần lễ, tiệc liên hoan. Năm nay, thôn quyết định tổ chức thêm hoạt động vui chơi để tạo sân chơi, giải trí cho người dân. Các hoạt động này được đông đảo bà con hưởng ứng nhiệt tình. Không chỉ thanh niên, trẻ em, nhiều người cao tuổi cũng hào hứng tham gia các hoạt động vừa sức.

Bên ngoài, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay từ người cổ vũ vang lên rộn rã, không gian buổi liên hoan càng thêm náo nhiệt, sôi động.

Sau phần giao lưu, tham gia trò chơi, người dân lần lượt ngồi vào những bàn tiệc được chuẩn bị dưới rạp khang trang. Tại bữa tiệc, người lớn tuổi ngồi cùng bàn vừa thưởng thức các món ăn vừa hỏi thăm nhau chuyện gia đình, cuộc sống.

Sau khi tham gia trò chơi, người dân tham dự tiệc liên hoan

Ở những bàn khác, người trẻ hào hứng trò chuyện, nâng ly chúc nhau sức khỏe. Một số người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên hàng xóm khiến không khí buổi tiệc vừa náo nhiệt vừa thân tình.

Đến tham dự ngày hội, anh Lai (42 tuổi) cho biết: “Người dân trong thôn đa số là nông dân. Thường ngày ai cũng bận rộn với việc nương rẫy, ít khi có dịp tụ họp đông đủ, ấm cúng như thế này.

Vì vậy, năm nào địa phương tổ chức ngày hội, có tiệc liên hoan, tôi và mọi người cũng đều cố gắng thu xếp công việc đến tham dự. Tại đây, mọi người gặp gỡ, trò chuyện thân tình, cùng nhau ăn bữa cơm thân mật để thắt chặt tình làng nghĩa xóm”.

Anh Lai luôn hào hứng khi tham gia ngày hội đoàn kết

Góp kinh phí tổ chức tiệc

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tân (SN 1952) cùng các cháu nhỏ đến buổi liên hoan trong tâm trạng bùi ngùi, xúc động. Là cựu chiến binh, bà Tâm cho biết, khi chứng kiến người dân, bà con đông đủ quây quần bên mâm cơm đoàn kết, bà càng thêm trân trọng giá trị hòa bình.

“Tôi đến dự tiệc liên hoan với bộ quân phục như một cách trân trọng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, tôi đến cùng gia đình, các cháu nhỏ với nhiều mục đích.

Tại buổi tiệc, ngoài việc thưởng thức các món ngon, trò chuyện với bà con, xóm giềng, những người như chúng tôi còn ôn lại kỷ niệm thời đấu tranh.

Bà Tân tham dự tiệc liên hoan trong bộ quân phục

Tôi muốn các cháu cảm nhận được không khí ngày hội, hiểu thêm về truyền thống đoàn kết của gia đình, quê hương”, bà bộc bạch.

Bà Đặng Thị Khuyên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 16, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết tiệc liên hoan chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích gắn kết cộng đồng dân cư, thắt chặt tình làng nghĩa xóm giữa các hộ gia đình, họ tộc và các dân tộc anh em tại địa phương.

“Năm nay, thôn cố gắng tổ chức lễ hội chu đáo với nhiều hoạt động như: văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt động tập thể. Mục đích là để bà con có thời gian vui chơi, giải trí lành mạnh, qua đó thắt chặt tình đoàn kết.

Bà Khuyên cho biết, kinh phí tổ chức tiệc liên hoan đến từ sự đóng góp của bà con trong thôn và nguồn xã hội hóa

Dịp này, UBMT Tổ quốc xã Di Linh cũng có những phần quà tặng 2 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang sinh sống tại địa bàn thôn.

Sau lễ hội là tiệc liên hoan đầm ấm, thân tình. Kinh phí tổ chức tiệc được bà con trong thôn chung tay đóng góp và một phần từ nguồn xã hội hóa.

Các món ăn được đơn vị dịch vụ chuẩn bị theo sở thích, mong muốn của đại đa số bà con. Mọi người đến dự tiệc trong tinh thần vui vẻ, chia sẻ và đoàn kết”, bà Khuyên cho biết thêm.

Người dân dự tiệc trong tinh thần vui vẻ, thân tình, đoàn kết

Ảnh: Hà Nguyễn