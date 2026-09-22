Cá thể khỉ quý hiếm 'đột nhập' nhà dân phá hoại đồ đạc

Ngày 22/9, UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể khỉ mốc quý hiếm do người dân bàn giao.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ người dân bàn giao. Ảnh: Nguyễn Minh.

Trước đó, anh Hồ Văn Sỹ, trú tại thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp phát hiện một cá thể khỉ xuất hiện tại trong khuôn viên nhà. Cá thể khỉ này liên tục có hành động phá hoại đồ đạc, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản của gia đình anh.

Tìm hiểu được biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, sau khi bẫy bắt, anh Sỹ liên hệ chính quyền địa phương để bàn giao cá thể khỉ này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể khỉ mốc có trọng lượng 6,5kg sức khỏe bình thường. Đây là loài thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm IIB.

Được biết, đơn vị kiểm lâm sẽ bàn giao cá thể khỉ này cho đơn vị cứu hộ để chăm sóc, khi đủ điều kiện sẽ thả về tự nhiên.