Ngày 25/11, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nhận báo cáo về việc một cá thể hổ trưởng thành vừa chết tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân Tín).

Theo đó, khoảng 2h ngày 24/11, ông Trịnh Đình Bạch, người được ủy quyền trông coi, chăm sóc đàn hổ tại trang trại, phát hiện một cá thể hổ chết, chưa rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng niêm phong cá thể hổ chết trong tủ đông lạnh.

Con hổ chết là cá thể cái, cao 70 cm, dài 150 cm, nặng khoảng 140 kg. Đây là một trong 4 cá thể đã được phê duyệt xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa hồi tháng 4 vừa qua.

Từ tin báo, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền và công an, cán bộ thú y địa phương kiểm tra hiện trường.

Thời điểm kiểm tra, trang trại có tổng cộng 8 con hổ, trong đó một cá thể đã chết. Lực lượng chức năng lập biên bản, đưa xác hổ vào tủ bảo ôn, niêm phong và bảo quản, chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền. Chủ cơ sở cũng được yêu cầu tiếp tục trông coi, bảo quản cá thể hổ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin năm 2007, tại xã biên giới Na Mèo (huyện Quan Sơn cũ), ông Nguyễn Mậu Chiến mua lại 15 con hổ con do một số người dân bắt được từ bên Lào đưa về nuôi. Thời điểm đó, mỗi con chỉ nặng khoảng 3-4 kg.

Đàn hổ nuôi nhốt tại trang trại.

Cuối năm 2008, hai con hổ bị bệnh chết. Trong các năm 2010 và 2012, thêm hai cá thể chết, khiến đàn hổ còn lại 11 con khi trưởng thành.

Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ trong khu dân cư. Năm 2010, đàn hổ được chuyển đến trang trại tại khu vực cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín).

Năm 2012, cơ sở này được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, sau khi giấy chứng nhận hết hạn vào năm 2017, trang trại không được cấp phép trở lại.

Tháng 12/2023 và ngày 12/9/2024, hai con hổ trưởng thành tại đây lần lượt chết. Nguyên nhân được xác định là viêm phổi và nhiễm trùng vết thương sau khi đánh nhau.

Trang trại hiện còn 7 con hổ đang nuôi nhốt.

Đến giữa tháng 9/2025, gia đình ông Chiến đồng ý chuyển giao vô điều kiện 9 con hổ trưởng thành cho các đơn vị, trung tâm đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định, không yêu cầu bồi hoàn hay hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ chuyển giao, thêm hai cá thể hổ chết, gồm một con vào tháng 5 và cá thể vừa qua. Trang trại hiện còn 7 con, gồm 2 con cái và 5 con đực.