Cá thể Diều núi quý hiếm được người dân ở Huế giao nộp

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND phường Thuận An chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm, Công an phường, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Tổ dân phố Tân Mỹ tổ chức tiếp nhận cá thể động vật hoang dã.

Cá thể Diều núi quý hiếm được người dân ở Huế tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cá thể động vật hoang dã do ông Hồ Bảo Lực, trú tại số 74 Kinh Dương Vương, phường Thuận An, TP Huế, tự nguyện giao nộp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể Diều núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis, trọng lượng khoảng 1,2kg. Loài này thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025.

Diều núi

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Diều núi có sức khỏe ổn định.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý cá thể động vật hoang dã theo đúng quy định.