Mới đây, nhóm cần thủ người Đức đã bắt được một con cá tầm trắng cực lớn. Họ phải bám đuổi con cá suốt quãng đường 6 km dọc theo dòng sông. Sau 3 giờ giằng co quyết liệt, cả nhóm cuối cùng cũng khống chế được con vật khổng lồ và đưa nó vào vùng nước cạn gần bờ.

Theo ghi nhận, con cá tầm trắng này có chiều dài lên tới 3,62 mét. Theo tạp chí chuyên ngành "Blinker", chiều dài phổ biến của loài cá này vào khoảng 2,10 mét, trong khi những cá thể lớn nhất có thể đạt tới 6 mét. Với kích thước vượt trội như vậy, con cá được xem là một kỳ quan thiên nhiên đáng kinh ngạc.

Con cá tấm khổng lồ bị bắt. Ảnh: Tobias Tourniaire.

Nhóm cần thủ chinh phục được con cá tầm khổng lồ trên sông Fraser (Canada) có Tobias Tourniaire, 32 tuổi, đến từ Neustadt an der Aisch. Chia sẻ với tờ BILD, anh cho biết trước đây từng câu được một số con cá dài hơn 2 mét, nhưng chưa lần nào bắt gặp cá thể lớn như lần này.

Người đàn ông đến từ vùng Trung Franconia đã có chuyến đi kéo dài 11 ngày tại Canada, trong đó dành tới 8 ngày cho hoạt động câu cá.

Tourniaire chia sẻ rằng một mình anh không thể nào khống chế được sinh vật khổng lồ có dáng vẻ như bước ra từ thời tiền sử. Anh cảm thấy rất may mắn khi có Andreas và Robert đồng hành trên thuyền. Theo anh, cả hai không chỉ phối hợp ăn ý mà còn có kinh nghiệm cần thiết để xử lý tình huống.

Tourniaire chia sẻ rằng một mình anh không thể nào khống chế được sinh vật khổng lồ có dáng vẻ như bước ra từ thời tiền sử. Ảnh: Tobias Tourniaire.

Thuyền trưởng Wozniakiewicz là người đầu tiên phát hiện con cá thông qua thiết bị dò sonar tại một hố nước sâu khoảng 10 mét. Tourniaire sau đó kiên nhẫn chờ gần một giờ để con cá rời khỏi nơi ẩn náu. Khi thời cơ xuất hiện, cuộc truy đuổi kéo dài 6 km trên sông bắt đầu. Câu chuyện được các cần thủ chia sẻ với tạp chí chuyên ngành "Blinker".

Trong dòng chảy mạnh của sông Fraser, thuyền của những người câu cá suýt bị lật úp. Sau 3 giờ, cuối cùng nhóm người này cũng dụ được con cá tầm vào vùng nước nông hơn.

Tourniaire giải thích với tờ Bild rằng nhóm không được phép đưa những con cá có kích thước lớn như vậy lên thuyền. Vì thế, họ đã tìm đến một bãi cát ngầm có mực nước nông rồi xuống nước để quan sát con cá tầm khổng lồ.

Con cá tầm trắng có chiều dài 3,62 mét, nặng khoảng 600kg. Ảnh: Tobias Tourniaire.

Tại đây, cả nhóm tiến hành đo chiều dài của con cá và gắn một thiết bị định danh điện tử nhằm phục vụ công tác theo dõi, nghiên cứu. Theo chia sẻ của các cần thủ tại British Columbia, con cá sau đó được thả trở lại dòng sông trong tình trạng khỏe mạnh, không bị thương tích.

Trọng lượng của cá thể này được ước tính lên tới 600 kg. Đáng chú ý, vào tháng 6/2026, cũng tại khu vực trên, một con cá tầm khác dài 3,56 mét từng được các cần thủ bắt gặp.