Ca sinh tam thai hy hữu của sản phụ 28 tuổi

Sau khi một bé trai 900 g chào đời, hai thai còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ, trước khi cuộc sinh phải diễn ra cấp cứu.

9h50 ngày 11/6, bé trai Nguyễn Minh Đức chào đời khi mới 27 tuần 6 ngày tuổi. Bé nặng 900 g, chỉ số Apgar 6-8 điểm và được chuyển ngay đến khoa Sơ sinh để hồi sức.

Nhưng cuộc sinh chưa kết thúc. Hai em bé còn lại vẫn đang nằm trong bụng mẹ. Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định giảm co, theo dõi sát và cố gắng trì hoãn cuộc sinh của hai thai còn lại.

"Một em bé đã nằm trong lồng ấp của khoa Sơ sinh. Hai em bé khác vẫn còn nghe nhịp tim mẹ. Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi phải đối mặt với hai cuộc chiến diễn ra song song", TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, nhớ lại.

Thai kỳ nhiều lần đứng trước nguy cơ

Theo bác sĩ Sim, đây là kỹ thuật sinh trì hoãn (Delayed Interval Delivery), một chiến lược được cân nhắc trong một số trường hợp đa thai khi một thai đã phải chào đời nhưng các thai còn lại vẫn có thể tiếp tục được duy trì trong tử cung.

"Với trẻ cực non, mỗi giờ trong bụng mẹ đều có giá trị. Nhưng kéo dài thai kỳ cũng đồng nghĩa với người mẹ và những thai nhi còn lại phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, suy thai hoặc chuyển dạ tiến triển. Mục tiêu không phải "giữ bằng mọi giá", mà là kéo dài thai kỳ khi điều kiện còn an toàn", vị chuyên gia nói.

Hành trình để có được 3 em bé bắt đầu từ một thai kỳ vốn đã nhiều nguy cơ. Sản phụ Phạm Hồng Nhung (28 tuổi, Hải Phòng), chưa từng có con, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) do buồng trứng đa nang. Hai phôi được chuyển nhưng phát triển thành ba thai, ba buồng ối và hai bánh rau.

Ngay những tuần đầu, sản phụ đã xuất hiện dấu hiệu dọa sảy thai. Đến tuần 9-10, siêu âm tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu khiến các bác sĩ lo ngại.

Theo bác sĩ Sim, Hồng Nhung gần như trải qua đầy đủ những nguy cơ có thể xuất hiện trong một thai kỳ tam thai, thậm chí có tình huống đặc biệt hơn nhiều trường hợp khác.

“Gia đình phải đứng trước một quyết định rất khó khăn. Nếu quyết định sai, có thể mất cả mẹ và con. Đó thực sự là những ngày tháng rất nhiều nước mắt”, bác sĩ Sim chia sẻ.

Bác sĩ nhận định thai kỳ của sản phụ Hồng Nhung "không giống bất kỳ thai kỳ nào".

Đến tuần 12, hai thai chung bánh rau cùng tăng khoảng sáng sau gáy. Gia đình tiếp tục được tư vấn về những nguy cơ và khả năng đình chỉ hai thai này. Tuy nhiên, Hồng Nhung mong muốn giữ lại cả ba con nếu y khoa còn cho phép.

Thay vì chỉ dựa vào một dấu hiệu siêu âm để đưa ra quyết định, các bác sĩ tiếp tục đánh giá nguy cơ bằng chẩn đoán trước sinh. Ở 16 tuần 4 ngày, TS.BS Nguyễn Thị Sim trực tiếp thực hiện chọc ối tại Trung tâm Y học bào thai.

Kết quả nhiễm sắc thể, CNV và giải trình tự gene của các thai chưa phát hiện bất thường. Nhưng kết quả này chỉ giải quyết một phần bài toán.

Người mẹ có tình trạng tăng đông, phải điều chỉnh thuốc chống đông theo diễn biến xét nghiệm. Đến tuần 23, sản phụ xuất hiện dư ối và đái tháo đường thai kỳ, phải theo dõi đường huyết theo từng bữa ăn.

Tuần 27, cổ tử cung chỉ còn 12 mm, sản phụ nhập viện điều trị dọa sinh non. Ngày 8/6, khi thai 27 tuần 3 ngày, sản phụ được tiêm trưởng thành phổi vì nguy cơ sinh non. Hai ngày sau, cơn co tử cung xuất hiện. Đến ngày 11/6, khi thai 27 tuần 6 ngày, ối của thai nằm thấp nhất vỡ sớm.

Một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được tổ chức ngay tại phòng sinh, với sự tham gia của Y học bào thai, Sản khoa, Sơ sinh, Gây mê hồi sức và gia đình. Lúc này, câu hỏi không còn đơn giản là có sinh hay không. Thai đã vỡ ối cần được đón ra ngoài, nhưng hai thai còn lại có thể tiếp tục được duy trì trong tử cung hay không?

36 giờ chạy đua với thời gian

Sau khi bé Minh Đức chào đời bằng đường âm đạo, các bác sĩ tiếp tục giảm co và theo dõi sát hai thai còn lại. 36 giờ tiếp theo trở thành khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng.

Mỗi phút kéo dài được thai kỳ đều có thể mang lại thêm thời gian để các cơ quan của hai em bé tiếp tục trưởng thành, nhưng mọi dấu hiệu bất lợi đều có thể buộc ê-kíp phải chấm dứt chiến lược này.

23h40 ngày 12/6, tình hình thay đổi. Sản phụ xuất hiện cơn co tử cung mạnh, vỡ ối và thai nằm ngang.

Bác sĩ Sim chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Ngay trong đêm, 4 ê-kíp được huy động. Gây mê hồi sức bảo đảm an toàn cho người mẹ, ê-kíp Sản khoa thực hiện cuộc mổ, trong khi hai ê-kíp Sơ sinh độc lập chuẩn bị đón và hồi sức đồng thời hai trẻ cực non.

Sau hành trình sinh cực non, cả ba bé hiện đã tự thở, bú tốt, không còn suy hô hấp và được xuất viện với cân nặng 3,57-3,70 kg.

Em bé thứ 2 là bé Nguyễn Minh Vũ chào đời nặng 950 g. Hai phút sau, Nguyễn Minh Khôi chào đời, nặng 1 kg.

"Đó là 36 giờ mà nhiều chuyên khoa cùng bảo vệ một ranh giới rất mong manh, cố gắng thêm cho hai em bé, nhưng biết chính xác khi nào phải dừng lại để bảo vệ cả mẹ và con", bác sĩ Sim nói.

Ba em bé đều sinh cực non và có suy hô hấp, được chuyển đến khoa Sơ sinh để hỗ trợ hô hấp và theo dõi trong môi trường kiểm soát chặt chẽ.

Dinh dưỡng, thuốc và hỗ trợ hô hấp được điều chỉnh theo tình trạng từng bé. Khoa Sơ sinh cũng phối hợp với khoa Dược trong pha chế chuyên sâu, chuẩn hóa liều thuốc đến 0,1 ml.

Các bé từng bước được hạ bậc hỗ trợ hô hấp, chuyển từ dinh dưỡng tĩnh mạch sang ăn qua sonde, tập bú, rồi bú bình và bú mẹ. Sau khoảng hai tháng, cả ba trẻ cai máy và tự thở hoàn toàn.

Ngày 14/9, sau hơn 3 tháng kể từ khi chào đời, cả ba được xuất viện. Minh Khôi nặng 3,58 kg, Minh Vũ 3,57 kg và Minh Đức 3,70 kg. Các bé bú tốt, không còn suy hô hấp, phản xạ sơ sinh tốt và vận động bình thường.

Phương Anh