Ca sinh ba khác ngày đầu tiên tại Việt Nam
Một ca sinh ba đặc biệt vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Phenikaa. Một bé sinh non ở tuần thai thứ 27, trong khi hai thai còn lại được tiếp tục giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ. Sản phụ 29 tuổi đã trải qua hành trình điều trị nhiều khó khăn, từ nguy cơ dọa sẩy thai đến các bệnh lý trong thai kỳ và cuối cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi thấy các con lớn lên khỏe mạnh từng ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ca-sinh-ba-khac-ngay-dau-tien-tai-viet-nam-420387.htm