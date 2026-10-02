Ca sinh ba khác ngày đầu tiên tại Việt Nam

Nồi cơm điện được sử dụng gần như mỗi ngày nhưng không phải ai cũng chú ý đến những thao tác nhỏ trước và sau khi nấu. Đặt lòng nồi còn ướt, dùng vật cứng cọ rửa hay vo gạo quá mạnh có thể khiến lòng nồi và các bộ phận liên quan nhanh xuống cấp hơn.