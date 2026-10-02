Ca sinh ba hiếm gặp: Bé đầu chào đời trước hai bé sau gần 38 giờ

Niềm vui của gia đình và các bác sĩ. Ảnh: Minh Thuận.

Sáng 2/10, các bé sinh ba nhưng cách nhau gần 38 tiếng được gia đình đưa đến tái khám ở Bệnh viện Đại học Phenikaa trong tình trạng khoẻ mạnh, như một minh chứng về dấu ấn mới về Y học bào thai của Việt Nam.

Trước đó, vào 9h50 ngày 11/6, bé trai Nguyễn Minh Đức chào đời khi thai mới 27 tuần 6 ngày, nặng 900g.

Các bác sĩ phải đứng trước một tình huống đặc biệt khó: Một em bé đã được đưa ra ngoài, trong khi hai em bé còn lại vẫn cần thêm thời gian trong bụng mẹ. Nếu có thể giữ được thai an toàn, mỗi giờ thêm vào đều quý. Nhưng chỉ cần tình trạng của mẹ hoặc hai thai xấu đi, các bác sĩ phải lập tức đưa hai bé ra ngoài.

Do sản phụ sinh ba, lại sinh cực non, các bộ phận trong cơ thể chưa hoàn chỉnh, nên các bác sĩ quyết định tìm cách giữ hai thai thêm từng giờ.

Gần 38 giờ sau, hai bé Nguyễn Minh Vũ và Nguyễn Minh Hưng lần lượt chào đời bằng một cuộc mổ cấp cứu. Vũ nặng 950 g, Hưng 1.000g. Đây là ca sinh ba đầu tiên tại Việt Nam có khoảng cách giữa các lần sinh gần 38 giờ.

Thai kỳ nhiều thử thách

Sản phụ Phạm Hồng Nhung, sinh năm 1997, mang thai sau IVF do buồng trứng đa nang. Hai phôi được chuyển nhưng thai kỳ phát triển thành ba thai. Hai thai có dấu hiệu bất thường trên siêu âm ở giai đoạn đầu.

Người mẹ lại có tình trạng tăng đông, phải sử dụng thuốc và theo dõi thường xuyên. Đến giữa thai kỳ, chị tiếp tục bị dư ối và đái tháo đường thai kỳ, khiến cho các bác sĩ gặp rất nhiều thử thách.

Đến tuần 27, nguy cơ sinh non tăng cao. Người mẹ phải nhập viện để các bác sĩ tìm cách kéo dài thai kỳ. Bởi với thai ba và sinh non cao, từng giờ trong bụng mẹ càng trở nên quý giá.

Ngày 8/6, khi thai 27 tuần 3 ngày, sản phụ được tiêm thuốc giúp hỗ trợ trưởng thành phổi cho các con vì nguy cơ sinh non. Các bác sĩ điều trị để cố gắng ngăn cuộc sinh, nhưng đến ngày 11/6, ối của thai A, em bé nằm thấp nhất, vỡ sớm. Lúc này, không thể tiếp tục chờ đợi để cả ba cùng chào đời theo cách thông thường.

Sau cuộc hội chẩn khẩn với sự chủ trì của TS Nguyễn Thị Sim, chuyên gia hàng đầu về y học bào thai, các bác sĩ sản khoa, y học bào thai, sơ sinh, gây mê hồi sức cùng gia đình phải thống nhất phương án trong một tình huống mà không ai có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong những giờ tiếp theo.

9h50, bé Đức chào đời với cân nặng 900 g. Bé được các bác sĩ sơ sinh tiếp nhận ngay để hỗ trợ hô hấp và chăm sóc đặc biệt, còn hai người em vẫn ở trong bụng mẹ. Đây chính là thời điểm khó nhất của ca bệnh.

Y học bào thai và sự tận tâm của các bác sĩ đã đem lại niềm vui cho gia đình sản phụ. Ảnh: Minh Thuận.

Giữ thêm được giờ nào, các bác sĩ cố gắng giờ đó

Thông thường, khi một em bé trong thai kỳ đa thai đã chào đời, các cơn co tử cung có thể tiếp tục và những em bé còn lại cũng sẽ chào đời ngay sau đó. Nhưng trường hợp này, nếu đưa hai bé còn lại ra ngoài quá sớm, các cháu sẽ phải đối mặt với những nguy cơ rất lớn vì còn quá non tháng và cân nặng thấp.

“Chúng tôi quyết định thử giữ hai thai còn lại trong bụng mẹ thêm. Mỗi giờ trôi qua, tình trạng của người mẹ và hai thai nhi đều được theo dõi sát sao. Khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, phương án phải linh hoạt thay đổi ngay vì có những tình huống không có một đáp án sẵn trong sách vở” – TS Sim chia sẻ với VietTimes.

Các bác sĩ phải dựa vào diễn biến thực tế của người mẹ, nhịp tim của thai, cơn co, tình trạng ối và rất nhiều dấu hiệu khác để quyết định từng bước. Vì thế, gần 38 giờ ấy là khoảng thời gian đầy căng thẳng với cả các bác sĩ và gia đình.

Ba bé trong những ngày chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Minh Thuận.

Đến 23h40 ngày 12/6, cơn co tử cung của thai phụ mạnh, vỡ ối và ngôi thai ngang, TS.BS Nguyễn Thị Sim quyết định mổ cấp cứu lấy hai thai còn lại sau 8 phút.

Ba em bé, ba lần chào đời, nhưng đều phải bước vào một cuộc chiến khác ở ngay khi rời bụng mẹ.

Việc đưa ba em bé ra đời vẫn chưa phải là thử thách lớn nhất. Vì cả ba đều sinh cực non, cơ thể còn rất non nớt, cân nặng chỉ từ 900 đến 1.000 g và gặp vấn đề về hô hấp, nên được chuyển ngay đến Khoa Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ phải theo dõi sát khả năng thở, ăn uống, tăng cân và sự phát triển của từng bé. Thuốc và dinh dưỡng được điều chỉnh theo từng cháu. Khi sức khỏe tốt lên, các bé từng bước giảm hỗ trợ hô hấp, chuyển sang ăn qua sonde, tập bú rồi bú mẹ, bú bình.

Trong suốt hành trình ấy, các bác sĩ đa chuyên khoa đã phối hợp liên tục để cùng chăm sóc các bé. Bác sĩ sản khoa theo dõi người mẹ và quyết định thời điểm sinh. Bác sĩ sơ sinh chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận những em bé chỉ nặng chưa đầy 1 kg. Gây mê hồi sức bảo đảm an toàn cho người mẹ trong cuộc mổ. Các chuyên khoa khác cùng tham gia khi cần thiết. Bệnh viện cũng thực hiện xét nghiệm gen cho các bé và phối hợp theo dõi sau sinh.

Và rồi, niềm vui dâng trào khi sau hai tháng, cả ba bé đã cai máy và tự thở hoàn toàn và được cùng nhau xuất viện về nhà. Đến hôm nay, cả ba cháu đều đã nặng hơn 4kg.

Ở cuộc gặp gỡ sáng 2/10, các bác sĩ đánh giá cao sự kiên cường của người mẹ và gia đình trong ca sinh đặc biệt này, còn bố mẹ ba bé đều nghẹn ngào nói lời cảm ơn nhờ khoa học, nhờ sự tận tâm và tài năng của các thầy thuốc, đã mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình họ.