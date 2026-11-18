Vinh dự góp tiếng hát trong ngày hội văn hóa non sông

- Từng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật, concert lớn, cảm xúc của Võ Hạ Trâm như thế nào khi được tham gia vào chương trình “Muôn sắc Việt Nam” lần này?

Ca sĩ Võ Hạ Trâm góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

- Ngày Văn hóa Việt Nam chính thức được công nhận là ngày lễ của dân tộc vào năm nay và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” được xem là một trong những hoạt động văn hóa chính để chào mừng sự kiện có ý nghĩa này. Được góp mặt trong chương trình là niềm vinh dự và tự hào to lớn đối với Võ Hạ Trâm. Tôi có cơ hội biểu diễn cùng các bậc tiền bối, các anh chị em nghệ sĩ Việt Nam, cùng chung tay cống hiến cho một chương trình văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.

- “Muôn sắc Việt Nam” quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân cùng những sắc màu di sản từ khắp vùng miền. Chị kỳ vọng sự kết nối này sẽ tạo nên sức lan tỏa như thế nào, đặc biệt đối với khán giả trẻ?

- Tôi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ gần 20 năm, đặc biệt gắn bó với dòng nhạc chính luận. Qua hành trình ấy, tôi tin rằng, để khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc trong người trẻ, trước hết cần giúp các bạn hiểu và biết đến văn hóa của dân tộc thông qua nhiều hình thức, cách thức sáng tạo khác nhau.

ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ cùng các nghệ sĩ đem đến nhiều sắc màu văn hóa trong chương trình. Ảnh: NVCC

Khi xem kịch bản, tôi được biết, chương trình gồm ba chương với nội dung súc tích, ý nghĩa, dẫn dắt khán giả từ việc nhìn lại cội nguồn văn hóa dân tộc đến hành trình tự tin vươn ra thế giới. Tôi tin “Muôn sắc Việt Nam” sẽ góp phần kết nối sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa đặc trưng của đất Việt. Từ đó, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người, để mỗi khán giả có thêm sự tự tin, động lực tiếp tục học tập, lao động và cống hiến.

- Theo Võ Hạ Trâm, một chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như thế nào trong việc khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc?

- Trước hết, đây là một dấu ấn đáng nhớ với nghệ sĩ và đông đảo khán giả, đồng thời là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử trong hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên.

Nữ ca sĩ bày tỏ tự hào tham gia chương trình. Ảnh: NVCC

Thông qua hình thức nghệ thuật, lời ca tiếng hát, vũ đạo và những đại cảnh được dàn dựng trên sân khấu, các giá trị văn hóa sẽ đến với công chúng bằng cách gần gũi, sinh động. Tôi nghĩ khán giả sẽ dễ dàng tiếp nhận, hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa của đất nước. Khi văn hóa được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật hấp dẫn, người xem cũng có thêm cơ hội cảm nhận, khám phá và thêm yêu những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam.

Tự hào mang âm hưởng phương Nam đến với khán giả Thủ đô

- Võ Hạ Trâm sẽ thể hiện một ca khúc mang màu sắc phương Nam trong chương II “Muôn sắc di sản”. Chị có thể chia sẻ đôi nét về tiết mục này?

- Là người con Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Nam Bộ, tôi luôn tự hào về sự hào sảng, giản dị và thân thiện của người dân vùng đất này. Tôi lớn lên từ những câu hò ầu ơ của mẹ, được ba chỉ dạy cách đi đứng sao cho “làm duyên”. Những nét văn hóa ấy đã thấm vào con người tôi một cách tự nhiên từ thuở nhỏ.

Nữ ca sĩ tự hào sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam Bộ. Ảnh: NVCC

Khi trưởng thành, tôi có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với chất liệu văn hóa phương Nam qua từng ca khúc, bản phối và những bài học thanh nhạc khi còn ngồi trên ghế Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

Sau này, trong quá trình làm nghề, tôi được đi lưu diễn ở hầu khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, gặp gỡ và tiếp xúc với người dân địa phương. Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu hơn về vùng đất, con người và âm nhạc Nam Bộ. Tôi nhận ra mình có sự đồng điệu đặc biệt với những bài dân ca hay dân gian đương đại mang âm hưởng phương Nam, có thể hát thật hay và ngọt ngào những ca khúc ấy.

- Đưa âm hưởng phương Nam lên sân khấu lớn, trước khoảng 50.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chị có sự chuẩn bị gì để tiết mục vừa giữ được bản sắc, vừa tạo sự kết nối với công chúng?

- Bản phối rock cho ca khúc quen thuộc lần này thực sự là một thử thách đối với tôi. Tôi phải chú ý phát âm sao cho đậm chất miền Nam, giữ được cái tình của bài hát nhưng đồng thời thể hiện được sự mạnh mẽ, bùng nổ trong bản phối.

Nữ ca sĩ tự hào được trình diễn một ca khúc mang âm hưởng Nam Bộ ngay giữa lòng Thủ đô. Ảnh: NVCC

Được đại diện cho nghệ sĩ miền Nam, trình diễn một ca khúc mang âm hưởng Nam Bộ ngay giữa lòng Thủ đô, với tôi là cảm xúc rất tự hào và khó diễn tả. Tôi cũng tự đầu tư, đặt riêng một bộ trang phục phù hợp với bài hát, vừa có sự cách tân, vừa thể hiện được những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.

- Tháng 12 này, chị đang chuẩn bị ra mắt album đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chị đã thu xếp công việc và lịch trình cá nhân như thế nào để có thể góp mặt trong “Muôn sắc Việt Nam”?

- Tôi đang dành rất nhiều tâm huyết cho việc ra mắt album âm nhạc đánh dấu hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật. Album có sự kết hợp của tôi với 60 nghệ sĩ trong một dàn nhạc quốc tế, được đầu tư tương đối lớn. Do đó, thời gian này tôi khá bận rộn với việc hoàn thiện sản phẩm và tham gia các hoạt động quảng bá, truyền thông.

Nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết chuẩn bị cho album đánh dấu hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, ngay khi nhận được lời mời tham gia “Muôn sắc Việt Nam”, tôi đã trao đổi với ê kíp và sắp xếp lịch trình với quyết tâm “phải tham gia cho bằng được”. Tôi muốn có mặt trong ngày hội văn hóa non sông, được cống hiến hết mình cho khán giả đại chúng.

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do thành phố Hà Nội tổ chức; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện. Qua quá trình đồng hành và chuẩn bị cho chương trình, chị cảm nhận như thế nào về công tác tổ chức?

- Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động mang tính chính trị, văn hóa của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tôi tự tin về nội dung truyền tải cũng như thông điệp mà chương trình muốn lan tỏa đến khán giả đại chúng.

Tôi có theo dõi hiệu ứng truyền thông của chương trình lần này và nhận thấy thông tin được cập nhật liên tục, tạo sự phấn khởi trong công chúng, khiến mọi người háo hức chờ đón và săn những tấm vé tham dự.

Nữ ca sĩ mong muốn đem đến khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: NVCC

Về công tác hậu cần, đến thời điểm này, tôi cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo của ê kíp dành cho nghệ sĩ và các nhân sự hỗ trợ. Công tác truyền thông nội bộ cũng được triển khai tốt, giúp chúng tôi yên tâm tập luyện, chuẩn bị tinh thần và chuyên môn ở trạng thái tốt nhất cho một trong những chương trình nghệ thuật trọng điểm của quốc gia.

- Chị mong muốn khán giả sẽ đón nhận điều gì sau khi thưởng thức “Muôn sắc Việt Nam”?

- Tôi nghĩ, “Muôn sắc Việt Nam” sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia trước đây, bởi chương trình mang đến những màu sắc văn hóa đa dạng, phong phú từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến cao nguyên, miền núi. Chắc chắn, sân khấu sẽ rực rỡ sắc màu, có nhiều mảng miếng sáng tạo và đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Bật mí một chút là Võ Hạ Trâm sẽ xuất hiện trong nhiều hơn một tiết mục. Bản thân tôi đang ráo riết luyện giọng, tập bài để chuẩn bị thật tốt, mang đến cho người xem những cảm xúc đa dạng, có niềm tự hào, có sự bùng nổ và cũng có những khoảnh khắc đầy xúc cảm.

Tôi mong khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu văn hóa Việt Nam qua từng tiết mục, thêm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc.

- Trân trọng cảm ơn ca sĩ Võ Hạ Trâm!