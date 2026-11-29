Trên kênh cá nhân, một fan nữ chia sẻ clip tặng Toki Thành Thỏ 3 tờ vé số vào ngày 28/11. Cô cho biết dãy số trên ba tờ vé số trùng với năm sinh của nam ca sĩ nên quyết định mua để tặng thần tượng. Toki Thành Thỏ bất ngờ khi được fan tặng vé số.

Sau đó, nam ca sĩ được fan thông báo tin trúng ba giải khuyến khích với tổng giá trị là 18 triệu đồng. Toki Thành Thỏ đều bày tỏ sự vui mừng khi trúng số. Anh gửi lời cảm ơn tới fan nữ kèm chia sẻ hài hước: "Hát khàn cổ chả ai quan tâm, trúng số cả nước hay. Tầm này nhiều anh em kiếp trước với bạn thân xuất hiện lắm".

Toki Thành Thỏ được fan tặng 3 tờ vé số và trúng giải khuyến khích. Ảnh: FBNV.

Trên broadcast, Toki Thành Thỏ cũng chia sẻ lại đoạn tin nhắn với mẹ, "khoe" trúng số. Mẹ nam ca sĩ phản hồi: "Đây là may mắn nhờ vé fan tặng. Số con không bao giờ trúng được nhờ may mắn đâu".

Toki Thành Thỏ sinh năm 1993, là cựu thành viên nhóm UNI5 do Đông Nhi và Ông Cao Thắng thành lập. Sau khi rời nhóm, nam ca sĩ có thời gian dài dừng hoạt động showbiz. Gần đây, anh trở lại thông qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Toki Thành Thỏ được chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, thư sinh và giọng hát tốt, vũ đạo chuyên nghiệp. Dù vậy, qua các công diễn, Toki Thành Thỏ đều xếp hạng thấp ở bảng điểm hỏa lực cá nhân.

Sau công diễn 4, anh phải rời khỏi chương trình. Nam ca sĩ đón nhận kết quả với thái độ bình tĩnh. Nam ca sĩ mong muốn mọi người vẫn sẽ nhớ đến anh với hình ảnh một chàng trai vui vẻ và vô tư.

Bước ra khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, Toki Thành Thỏ được mời tham gia ở nhiều show diễn, sân khấu lớn nhỏ. Anh cũng thu hút thêm lượng fan đông đảo.