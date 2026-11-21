Việt Hoàn lên tiếng về tuyên bố "giải nghệ"

Từng được mệnh danh là một trong "tam ca nhạc đỏ" NSƯT Việt Hoàn - NSƯT Đăng Dương - Trọng Tấn, ở tuổi 60, anh không còn đặt nặng chuyện hào quang hay những sân khấu hoành tráng.

Từng có thời điểm chia sẻ với báo chí về dự định dừng chân ở cột mốc 60 tuổi thế nhưng đến hiện tại, khán giả vẫn thấy NSƯT Việt Hoàn miệt mài cống hiến. Lý giải về điều này, nam nghệ sĩ cho biết "giải nghệ" với anh là sự chủ động dừng lại việc tự đứng ra tổ chức các đêm nhạc cá nhân quy mô lớn.

NSƯT Việt Hoàn

"Tôi nghĩ cũng đến lúc 'thầy già con hát trẻ' rồi. Hình ảnh của người nghệ sĩ bước lên sân khấu khi không còn được lung linh nữa sẽ nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ" - Việt Hoàn bộc bạch.

Tuy nhiên, anh khẳng định nếu khán giả vẫn còn yêu mến, những chương trình nghệ thuật vẫn cần tiếng hát, nam ca sĩ sẵn sàng tham gia với tư cách khách mời. Với Việt Hoàn, sự chủ động là biết dừng lại đúng lúc, còn sự "thụ động" dễ thương trong nghề chính là luôn hết mình để chiều lòng khán giả.

Khát khao tri kỷ nhưng không lấy vợ để phục vụ tuổi già

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, NSƯT Việt Hoàn đã có hơn 5 năm làm quen với cuộc sống độc thân. Trái với suy nghĩ của nhiều người về cảnh lủi thủi tuổi xế chiều ở nhà vườn rộng 10.000m2, nam nghệ sĩ khẳng định bản thân chưa bao giờ thấy tủi thân hay buồn bã. Thay vì gặm nhấm nỗi buồn trong sự cô độc, anh tìm thấy niềm vui từ việc chăm sóc khu vườn trên đồi, giao lưu với bạn bè và bước ra ngoài để tận hưởng cuộc sống.

Thực tế, không gian sống trên đồi của nam nghệ sĩ hiếm khi vắng tiếng cười. Mỗi cuối tuần, 3 người con của anh lại tự phân công, thay phiên nhau lên đồi thăm và ở cùng bố. Sự hiếu thảo, ngoan ngoãn và nỗ lực tự lập của các con sau biến cố gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Việt Hoàn.

Bên cạnh các con, căn nhà trên đồi trong lành của anh còn là điểm hẹn quen thuộc của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, nhạc sĩ Lưu Hà An, đạo diễn Hoàng Giang, ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương.... Nam nghệ sĩ hài hước tiết lộ: "Mọi người cứ nghĩ tôi buồn và cô đơn một mình nhưng không có chuyện đấy đâu. Nhiều lúc tôi chỉ mong được ở trên đồi một mình trọn vẹn 1 ngày không có ai mà điều đó còn hiếm khi xảy ra".

Khi được hỏi về chuyện đi bước nữa sau 5 năm lẻ bóng, NSƯT Việt Hoàn thẳng thắn thừa nhận ở sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn khát khao có một người phụ nữ bên cạnh để sẻ chia buồn vui. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ có góc nhìn rất thực tế và văn minh về hôn nhân ở tuổi xế chiều.

Anh bộc bạch: "Nhiều người cứ khuyên tôi lấy vợ để khi về già có người chăm sóc. Nhưng tôi nghĩ, lấy phải một cô lại ốm yếu trước có khi phải chăm sóc cô ấy. Đừng bao giờ kỳ vọng vào một ai sẽ chăm sóc mình. Nếu cứ đòi hỏi người khác phải thỏa mãn mong muốn của mình, đó là sự ích kỷ".

Hiện tại, dù vẫn có những rung động bình thường trong cuộc sống nhưng để gặp được một người thực sự đủ duyên trở thành tri kỷ, nam nghệ sĩ vẫn đang để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Đã tính sẵn chuyện vào viện dưỡng lão

Không sở hữu khối tài sản kếch xù như lời đồn đoán của công chúng về một giọng ca đắt show, Việt Hoàn tự nhận không giàu về tài chính nhưng lại là người "giàu tình cảm nhất". Anh xúc động khi nhắc đến những người bạn tri kỷ như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Lưu Hà An – những người sẵn sàng tuyên bố có thể nuôi anh đến hết đời nếu anh gặp khó khăn.

NSƯT Việt Hoàn lúc nào cũng nghĩ mình mới 20 tuổi, vui vẻ và đầy nhiệt huyết với nghề.

Dẫu vậy, với tính cách tự lập, nam nghệ sĩ vẫn duy trì lịch đi diễn ổn định để tích lũy một khoản vốn riêng cho bản thân. Anh thẳng thắn chia sẻ mình đã lên kế hoạch sẵn sàng cho tương lai. Nếu sau này sức khỏe yếu đi, anh sẽ chủ động chọn một viện dưỡng lão tiêu chuẩn 3-4 sao để an hưởng tuổi già mà không làm phiền đến con cái hay bạn bè.

NSƯT Việt Hoàn từng công tác ở Đội Văn nghệ Công an thành phố Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Anh nổi tiếng với dòng nhạc đỏ, kết hợp Trọng Tấn, Đăng Dương thành "tam ca nhạc đỏ". Năm 2006, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Phút ngẫu hứng của NSƯT Việt Hoàn với NSND Thanh Hoa

Ảnh: NVCC

Clip: T.Lê