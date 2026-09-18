Ca sĩ Tùng Dương tổ chức live concert lớn nhất sự nghiệp tại Mỹ Đình

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: NVCC

Đây là live concert lần thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Tùng Dương, với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương cho biết “Bay về phía mặt trời” là dịp để anh nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục hướng về phía trước.

Live concert do Tùng Dương và Rồng Việt Entertainment thực hiện, với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn.

Khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm sẽ được dàn dựng cho không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi được giới thiệu có sức chứa lên tới 40.000-50.000 khán giả.

Theo ê-kíp, việc lựa chọn không gian sân vận động đặt ra yêu cầu về quy mô nhưng chương trình không hướng đến sự hoành tráng đơn thuần. Các yếu tố từ kết cấu sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art đến công nghệ trình diễn được đặt trong một tổng thể phục vụ mạch kể của live concert.

Ê-kíp thực hiện "Bay về phía mặt trời" chúc mừng sinh nhật Tùng Dương (18-9).

Chia sẻ về chương trình, ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình”.

Thay vì kể lại sự nghiệp theo trình tự thời gian, “Bay về phía mặt trời” lựa chọn cách tái cấu trúc hành trình 25 năm bằng tư duy âm nhạc của hiện tại.

Gần 40 tác phẩm sẽ trải qua nhiều giai đoạn và vùng thẩm mỹ khác nhau, trong đó có những ca khúc gắn với tên tuổi Tùng Dương được thể hiện với bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới. Bên cạnh đó, chương trình cũng có những tác phẩm chưa từng được Tùng Dương thể hiện trên sân khấu.

Một chương quan trọng của “Bay về phía mặt trời” dành cho âm nhạc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam, màu sắc đã gắn bó với Tùng Dương trong nhiều năm.

Hai nghệ sĩ khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ này.

Theo ê-kíp, các màn kết hợp không đơn thuần là những tiết mục song ca mà được xây dựng như những cuộc đối thoại giữa các thế hệ và những nguồn năng lượng âm nhạc khác nhau.

Bên cạnh Phùng Khánh Linh và GREYD, ba khách mời đặc biệt khác hiện chưa được công bố. Danh tính ba nghệ sĩ này sẽ được ê-kíp hé lộ trong thời gian tới.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, người đã đồng hành cùng Tùng Dương trong nhiều dự án âm nhạc và liveshow những năm gần đây.

Đạo diễn âm thanh Doãn Chí Nghĩa phụ trách toàn bộ phần âm thanh của live concert. Theo thông tin từ ê-kíp, anh được đào tạo về kỹ thuật âm thanh biểu diễn tại Đức và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh biểu diễn.

Live concert dự kiến ứng dụng các giải pháp sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại, hướng tới sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh, không gian và công nghệ.

Cùng thời điểm live concert diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới mang tên “Bay về phía mặt trời”.

Album được giới thiệu có tinh thần trẻ trung, năng lượng. Việc album và live concert cùng mang tên “Bay về phía mặt trời” được ê-kíp xác định là một dự án nghệ thuật đánh dấu giai đoạn mới của Tùng Dương.