Ca sĩ Tùng Dương hé lộ dàn khách mời trước giờ mở bán vé live concert "Bay về phía mặt trời"

Đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật, chương trình không chỉ là dấu mốc trong hành trình ca hát của nam nghệ sĩ mà còn hướng tới cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ âm nhạc, nơi những giá trị cội nguồn, di sản văn hóa được kết nối với tinh thần sáng tạo đương đại.

Ca sĩ Tùng Dương tổ chức live concert ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đánh dấu kỷ niệm 25 năm ca hát.

Live concert "Bay về phía mặt trời" sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lần đầu tiên đưa live concert cá nhân đến với không gian sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn khán giả, Tùng Dương lựa chọn một thử thách mới trong sự nghiệp biểu diễn, đồng thời mở rộng khả năng thể hiện những ý tưởng nghệ thuật đã được ấp ủ.

Theo thông tin từ ê-kíp, chương trình dự kiến có khoảng 30 tiết mục, trình diễn trên sân khấu rộng 90m cùng sự tham gia của gần 100 vũ công. Âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh được kết hợp trong một cấu trúc trình diễn thống nhất, hướng tới việc tạo dựng không gian nghệ thuật đa tầng, nơi mỗi ca khúc không chỉ được thể hiện bằng giọng hát mà còn được mở rộng qua ngôn ngữ sân khấu.

Đáng chú ý, múa đương đại được định hướng như một phương thức kể chuyện song hành với âm nhạc, thay vì chỉ đóng vai trò minh họa. Tùng Dương và ê-kíp tổ chức các lớp nội dung, kết nối những ca khúc giàu cảm xúc với chất liệu văn hóa Việt Nam và tinh thần âm nhạc hiện đại. Trong đó, cội nguồn không chỉ là chủ đề để gợi nhắc quá khứ mà còn được xem như điểm tựa cho những tìm tòi sáng tạo mới.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương được biết đến với cá tính biểu diễn riêng, kỹ thuật thanh nhạc giàu nội lực và tinh thần không ngừng thử nghiệm. Từ những tác phẩm đòi hỏi khả năng biểu đạt phức tạp đến việc khai thác chất liệu dân gian trong âm nhạc đương đại, nam ca sĩ luôn tìm cách mở rộng giới hạn sáng tạo mà không tách rời những giá trị văn hóa đã tạo nên chiều sâu cho âm nhạc Việt.

Nam ca sĩ công bố dàn khách mời trước giờ mở bán vé chính thức.

Với Tùng Dương, những ca khúc về quê hương, đất nước không chỉ là sự bộc lộ tình cảm cá nhân mà còn có khả năng khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và sự gắn kết giữa con người với lịch sử, văn hóa. Bởi vậy, thách thức đặt ra không đơn thuần là làm mới cách trình diễn, mà còn là tìm được ngôn ngữ nghệ thuật đủ sức đưa những giá trị quen thuộc đến gần hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sau khi công bố Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương xác nhận Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ ba của live concert. Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương "Cội nguồn – Di sản", phần nội dung hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam. Sự góp mặt của Hòa Minzy tạo nên điểm kết nối đáng chú ý với định hướng nghệ thuật của chương trình. Những năm gần đây, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua các sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và bản sắc vùng miền. Trong đó, "Bắc Bling" gây tiếng vang khi đưa hình ảnh, âm hưởng văn hóa Kinh Bắc vào đời sống âm nhạc đương đại bằng cách thể hiện trẻ trung, gần gũi với công chúng.

Với khoảng 30 tiết mục, "Bay về phía mặt trời" được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, kết nối cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại cùng khát vọng hướng tới tương lai. Thay vì chỉ tập hợp những ca khúc riêng lẻ, chương trình hướng tới cấu trúc có sự liên kết về nội dung và ý nghĩa, đưa khán giả đi từ những giá trị thân thuộc đến những cách biểu đạt mới mẻ. Tinh thần ấy cũng phản ánh chặng đường nghệ thuật của Tùng Dương sau một phần tư thế kỷ hoạt động.

Sau nhiều năm xây dựng dấu ấn riêng, Tùng Dương tiếp tục thử thách bản thân bằng dự án được định hướng có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp biểu diễn của mình. "Bay về phía mặt trời" vì thế không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 25 năm, mà còn là tuyên ngôn về tinh thần vận động và khát vọng sáng tạo: trở về với cội nguồn để tìm thêm động lực vươn tới tương lai.