Ca sĩ Tùng Dương gây bất ngờ với hình ảnh mới trong MV 'Hàng vạn năm ánh sáng'

Tùng Dương gây bất ngờ với hình ảnh mới trong MV “Hàng vạn năm ánh sáng”. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Vốn gắn liền với những sản phẩm âm nhạc giàu cá tính và sự thể nghiệm, lựa chọn lần này của Tùng Dương có nhiều bất ngờ thú vị khi mang đến màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Ở MV “Hàng vạn năm ánh sáng”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Hùng Quân, nam ca sĩ không đặt nặng những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ mà chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm, để từng giai điệu, ca từ được truyền tải một cách tự nhiên. Ca khúc vì thế giống như lời thủ thỉ, giãi bày chân thành về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi không đủ can đảm để nói thành lời.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” kể câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai làm công việc gác hải đăng và cô gái làng chài sống dưới chân tháp. Mối duyên của họ bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ, nối dài với những lời nhắn gửi qua máy bay giấy, cánh diều, những khoảnh khắc bình dị khi cả hai đi dọc bờ biển, nhóm lửa dưới ánh đêm, chia sẻ những bữa cơm giản dị... Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn biển trời rộng lớn. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, tình cảm của hai nhân vật dần trở nên sâu đậm.

Biển trời thiên nhiên càng tôn thêm chất thơ cho câu chuyện tình yêu. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Nhưng rồi chàng trai bất ngờ phải rời đi. Lần cuối nhìn thấy nhau, anh không đủ can đảm nói lời chia tay, cũng chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình. Sự chia xa để lại nỗi nhớ day dứt khôn nguôi nơi xứ lạ. Sau cùng, nhận ra điều quý giá nhất chính là sự hiện diện của người mình yêu, chàng trai quyết định trở về, mang đến khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động ở cảnh kết. Đáng chú ý, đây cũng chính là hình ảnh mở đầu MV, tạo nên kết cấu vòng tròn cho câu chuyện.

Thông qua câu chuyện, MV gửi gắm thông điệp: giá trị cốt lõi của tình yêu đôi khi không nằm ở những lời hứa lớn lao, mà ở sự hiện diện bình yên bên nhau trong những điều bình thường nhất. MV vì thế phù hợp với nhiều thế hệ khán giả, từ những người đang bắt đầu yêu với những rung động đầu tiên đến những cặp đôi đã đi cùng nhau qua năm tháng, gợi nhắc giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống.

Điều thú vị là không chỉ thể hiện ca khúc, Tùng Dương còn trực tiếp tham gia diễn xuất trong MV. Lần đầu tiên, nam ca sĩ xuất hiện trong những phân cảnh tình yêu ngọt ngào, lãng mạn cùng nữ diễn viên Chi Phạm - người từng tham gia phim “Tử chiến trên không” và “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Với Tùng Dương, thực hiện MV “Hàng vạn năm ánh sáng” mang đến trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Với nam ca sĩ, đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật. Bên cạnh một Tùng Dương luôn quyết liệt trong âm nhạc, không ngại phá vỡ những giới hạn quen thuộc, còn có một khía cạnh tình cảm, lãng mạn mà không phải lúc nào anh cũng có dịp thể hiện. Điều này cho thấy sự cởi mở của anh trong cách tiếp cận âm nhạc và mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương đang gấp rút chuẩn bị cho live-concert “Bay về phía mặt trời”. Đây là live-concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ tính đến nay, dự kiến sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham dự của các khách mời: Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung…

Việc liên tục giới thiệu các sản phẩm mang sắc thái khác biệt, từ thể nghiệm phá cách đến ballad ngọt ngào, khẳng định tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ và sự chủ động làm mới mình của nam “divo” trên hành trình chinh phục khán giả.