Ca sĩ Tùng Dương công bố live concert lớn nhất sự nghiệp tại Mỹ Đình

Đây là live concert lần thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Tùng Dương, với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương cho biết “Bay về phía mặt trời” không phải là chương trình tổng kết sự nghiệp mà là dịp để anh nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục hướng về phía trước.

Nhìn lại 25 năm bằng âm nhạc của hiện tại

Live concert do Tùng Dương và Rồng Việt Entertainment thực hiện, với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn.

Khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm sẽ được dàn dựng cho không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi được giới thiệu có sức chứa lên tới 40.000-50.000 khán giả.

Tùng Dương trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn chương trình cùng Rồng Việt Entertainment.

Tùng Dương cho biết “Bay về phía mặt trời” là dịp để anh nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục hướng về phía trước. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Theo ê-kíp, việc lựa chọn không gian sân vận động đặt ra yêu cầu về quy mô nhưng chương trình không hướng đến sự hoành tráng đơn thuần. Các yếu tố từ kết cấu sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art đến công nghệ trình diễn được đặt trong một tổng thể phục vụ mạch kể của live concert.

Theo ê-kíp, mỗi người đều có một “mặt trời” của riêng mình, có thể là khát vọng, tình yêu, niềm tin, gia đình, quê hương hoặc một lý tưởng mà con người lựa chọn để hướng tới trong hành trình cuộc đời.

Với Tùng Dương, “mặt trời trong tâm” là nguồn năng lượng nội tại được bồi đắp bởi âm nhạc, gia đình, tình yêu, quê hương, lòng biết ơn, niềm tự tôn dân tộc và những trải nghiệm sau 25 năm hoạt động nghệ thuật.

Chữ “Bay” trong tên live concert được ê-kíp lý giải không chỉ mang ý nghĩa chinh phục mà còn thể hiện trạng thái không ngừng vận động, vượt khỏi những giới hạn cũ và tìm kiếm những vùng sáng tạo mới.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình” - Tùng Dương chia sẻ.

Thay vì kể lại sự nghiệp theo trình tự thời gian, “Bay về phía mặt trời” lựa chọn cách tái cấu trúc hành trình 25 năm bằng tư duy âm nhạc của hiện tại.

Gần 40 tác phẩm sẽ trải qua nhiều giai đoạn và vùng thẩm mỹ khác nhau, trong đó có những ca khúc gắn với tên tuổi Tùng Dương được thể hiện với bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới.

Chương trình cũng có những tác phẩm chưa từng được Tùng Dương thể hiện trên sân khấu.

Một đường dây được ê-kíp nhấn mạnh là tính xuyên thế hệ. Những tác phẩm của các thế hệ nhạc sĩ khác nhau được đặt cạnh nhau theo mạch cảm xúc và tư tưởng của live concert.

Âm nhạc quê hương và những cuộc gặp gỡ xuyên thế hệ

Một chương quan trọng của “Bay về phía mặt trời” dành cho âm nhạc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam, màu sắc đã gắn bó với Tùng Dương trong nhiều năm.

Theo ê-kíp, có những tác phẩm vượt khỏi thời điểm ra đời để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Với Tùng Dương, thể hiện những tác phẩm này vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm nghệ thuật.

Nam ca sĩ cho biết anh không muốn những giá trị đã được xác lập chỉ được nhắc lại bằng tinh thần hoài niệm mà muốn tìm cách biểu đạt mới để những giá trị ấy tiếp tục được tiếp nhận trong tâm thế của khán giả hôm nay.

Live concert tại Mỹ Đình được ê-kíp định hướng theo tinh thần một “Concert quốc gia”, với quy mô, sự hào sảng và niềm tự hào nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc.

Hai nghệ sĩ khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ này.

Theo ê-kíp, các màn kết hợp không đơn thuần là những tiết mục song ca mà được xây dựng như những cuộc đối thoại giữa các thế hệ và những nguồn năng lượng âm nhạc khác nhau.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh (phải) là một trong hai khách mời đầu tiên được công bố. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Bên cạnh Phùng Khánh Linh và GREYD, ba khách mời đặc biệt khác hiện chưa được công bố. Danh tính ba nghệ sĩ này sẽ được ê-kíp hé lộ trong thời gian tới.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, người đã đồng hành cùng Tùng Dương trong nhiều dự án âm nhạc và liveshow những năm gần đây.

Nguyễn Hữu Vượng sẽ thực hiện các bản phối có cấu trúc lớn, giàu kịch tính, đồng thời khai thác nhiều chất liệu và màu sắc âm nhạc xuyên suốt gần 40 tác phẩm.

Đạo diễn Visual Art là Tùng Monkey. Phần visual art được xây dựng như một thành tố của tác phẩm, kết hợp cùng âm nhạc để mở rộng trải nghiệm của khán giả trong không gian sân vận động.

Đạo diễn âm thanh Doãn Chí Nghĩa phụ trách toàn bộ phần âm thanh của live concert. Theo thông tin từ ê-kíp, anh được đào tạo về kỹ thuật âm thanh biểu diễn tại Đức và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh biểu diễn.

Live concert dự kiến ứng dụng các giải pháp sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại, hướng tới sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh, không gian và công nghệ.

Box: Cùng thời điểm live concert diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới mang tên “Bay về phía mặt trời”.

Album được giới thiệu có tinh thần trẻ trung, năng lượng. Việc album và live concert cùng mang tên “Bay về phía mặt trời” được ê-kíp xác định là một dự án nghệ thuật đánh dấu giai đoạn mới của Tùng Dương.