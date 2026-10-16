Ca sĩ Trương Thế Vinh lộ clip hẹn hò cùng Trâm Anh?

Mạng xã hội Facebook và TikTok đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ca sĩ Trương Thế Vinh đi chơi cùng một cô gái có ngoại hình giống diễn viên Trâm Anh.

Đáng chú ý, trong clip, nhóm bạn trẻ cùng hát ca khúc Tình yêu hoa gió – bản hit gắn liền với tên tuổi Trương Thế Vinh, khiến nhiều người cho rằng đây là màn trêu đùa nam ca sĩ.

Trong khi Trương Thế Vinh tỏ ra khá thoải mái, cô gái ngồi bên cạnh lại cúi đầu, lấy tay che mặt trong một khoảng thời gian. Ngoại hình, kiểu tóc và trang phục của người này khiến khán giả liên tưởng đến diễn viên Trâm Anh.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Trương Thế Vinh và Trâm Anh vướng tin đồn hẹn hò suốt khoảng 6 năm qua. Sau khi cùng tham gia bộ phim Cây táo nở hoa, cả hai nhiều lần bị khán giả phát hiện xuất hiện cùng nhóm bạn, đi chơi ở những địa điểm tương tự và có thú nuôi được cho là giống nhau.

Đầu tháng 9, Trâm Anh đăng tải hình ảnh kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Trong bức ảnh, bóng lưng một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên, khiến nhiều khán giả suy đoán người này là Trương Thế Vinh. Tuy nhiên, đến nay, cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Ca sĩ Trương Thế Vinh.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông quảng bá bộ phim Bóng ma nhà hát có sự tham gia của Trâm Anh, phóng viên VietNamNet từng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và nam ca sĩ. Nữ diễn viên tỏ ra bối rối và đáp: “Ôi một cái tên nhạy cảm quá. Tôi không biết gì hết”.

Chia sẻ về quan điểm tình yêu, Trâm Anh cho biết cô ưu tiên sự bình yên và thoải mái trong cuộc sống, vì vậy lựa chọn giữ kín những chuyện riêng tư, từ tiền bạc, gia đình đến tình cảm.

“Quan niệm của tôi là khi phô ra quá nhiều, nó sẽ rất dễ mất. Theo năng lượng của vũ trụ cũng vậy”, nữ diễn viên nói.

Diễn viên Trâm Anh. Ảnh: NSX

Trâm Anh cũng tiết lộ trong tình yêu, cô có lúc lý trí, có lúc cảm tính nhưng phần lớn vẫn nghiêng về cảm xúc. Khi yêu, cô thường dành nhiều tình cảm cho đối phương, thích chăm sóc và nấu ăn cho người mình yêu. Nữ diễn viên cho rằng tính cách này có phần liên quan đến thần số học, khi con số 6 của cô gắn với sự quan tâm và chăm lo cho gia đình.

Trước đây, cha mẹ Trâm Anh từng đặt ra những tiêu chí khá rõ ràng về người con gái lựa chọn làm bạn đời, trong đó có yêu cầu về công việc ổn định. Tuy nhiên, quan điểm của gia đình hiện đã thay đổi. Họ tin tưởng vào quyết định của con gái và để cô tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Khi biết Trâm Anh có người yêu, cha mẹ cô chỉ nhắn nhủ: “Con hạnh phúc là được”.

Dù những hình ảnh và đoạn clip mới tiếp tục khiến tin đồn tình cảm giữa Trương Thế Vinh và Trâm Anh được bàn luận, danh tính cô gái trong clip cũng như mối quan hệ thực sự giữa hai người vẫn chưa được chính chủ xác nhận.