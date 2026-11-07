Ca sĩ Trọng Tấn và con trai cùng đọ nốt cao, Diệp Lâm Anh cùng bạn trai dạo biển

Trọng Tấn cùng con trai đi xem Andrea Bocelli

Ngày 7/11, Trọng Tấn đăng ảnh cùng con trai khoe giấy mời dự đêm nhạc riêng của danh ca người Ý Andrea Bocelli tại Hà Nội. Nam ca sĩ gọi đây là đêm nhạc đỉnh cao của một huyền thoại âm nhạc, đồng thời hài hước kể hai bố con “ngứa cổ” từ hôm nhận được vé.

NSND Trọng Tấn và con trai cầm giấy mời đêm nhạc Andrea Bocelli

Bức ảnh được chụp bên cây đàn phím, phía sau là đĩa nhạc Believe của Andrea Bocelli, cho thấy sự hâm mộ nam ca sĩ dành cho danh ca người Ý.

Bố con ca sĩ Trọng Tấn cùng đọ nốt cao khi hoà giọng cùng nhau:

Đêm nhạc cũng có sự góp mặt của ca sĩ Tấn Minh và vợ Thu Huyền. Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương khoe ảnh chụp cùng Quang Dũng, Quốc Thiên và danh ca huyền thoại. Anh viết: ''Vẫn về kịp để thưởng thức live concert của danh ca Andrea Bocelli và cũng kịp ra sân bay tiễn hai vợ chồng ông ngay khi concert kết thúc''.

Tùng Dương, Quang Dũng, Quốc Thiên và vợ chồng NSND Tấn Minh bên huyền thoại Andrea Bocelli.

Diệp Lâm Anh cùng bạn trai du lịch Mũi Né

Ca sĩ Diệp Lâm Anh đăng ảnh dạo biển Mũi Né cùng bạn trai trên trang cá nhân. Cả hai diện trang phục thể thao và đeo kính râm. Nữ ca sĩ chú thích vui rằng mình đang ngó nghiêng các anh em chơi ván diều trên bãi biển.

Diệp Lâm Anh và bạn trai dạo biển Mũi Né.

Khung hình ghi lại không khí thoải mái của cặp đôi trong chuyến đi. Diệp Lâm Anh hướng mắt ra biển, nở nụ cười rạng rỡ, trong khi bạn trai cúi người tạo dáng tinh nghịch trước ống kính.

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Ca sĩ Tấn Minh và vợ Thu Huyền tại đêm nhạc Andrea Bocelli ở Hà Nội.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV