Ca sĩ trẻ từ Tiếng hát Hà Nội khẳng định dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc riêng

Mỗi khi chương trình sân khấu truyền hình trên kênh TTV của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu vở diễn mới, bà Lê Thị Tính (70 tuổi, phường Hạc Thành) đều chăm chú theo dõi. Với vở kịch nói “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, bà đặc biệt xúc động trước những tổn thương, giằng xé và khát vọng hạnh phúc của các nhân vật.