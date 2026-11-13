Ca sĩ trẻ từ Tiếng hát Hà Nội khẳng định dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc riêng
Từ sân chơi Tiếng hát Hà Nội, nhiều giọng ca trẻ đã có thêm cơ hội đến gần hơn với khán giả và từng bước khẳng định con đường nghệ thuật của mình. Không dừng lại ở những dấu ấn tại cuộc thi, các ca sĩ trẻ tiếp tục đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc riêng. Qua đó, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đời sống âm nhạc Thủ đô, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của một cuộc thi âm nhạc trong việc phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ca-si-tre-tu-tieng-hat-ha-noi-khang-dinh-dau-an-voi-cac-san-pham-am-nhac-rieng-246261113103254079.htm