Ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn đưa 'Xẩm Hà Nội' đến sân khấu quốc tế

Trong hai ngày 8 - 9.10.2026 tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã quy tụ hơn 900 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham dự của đại diện nhiều trường đại học thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới, các tập đoàn công nghệ, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế.

Ngô Tuệ Mẫn cùng Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ đã mở đầu hội nghị bằng những thanh âm mang hồn cốt dân tộc và khép lại bằng giai điệu của những ước mơ không biên giới

Không chỉ là diễn đàn trao đổi về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tương lai giáo dục, hội nghị còn hướng tới thúc đẩy những chương trình hợp tác thực chất, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường vị thế của giáo dục Việt Nam trong mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Trong không gian đối thoại ấy, nghệ thuật trở thành một nhịp cầu đặc biệt, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam được giới thiệu bằng ngôn ngữ gần gũi và giàu cảm xúc.

Tại chương trình khai mạc ngày 8.10, ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn cùng rapper Mezzo Phạm và Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ đã mang đến tiết mục Xẩm Hà Nội.

Trên sân khấu của Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, những giai điệu xẩm truyền thống hòa cùng hơi thở âm nhạc đương đại đã góp phần kể câu chuyện về Hà Nội – một Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi những giá trị văn hóa lâu đời vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối và làm mới qua cảm nhận của thế hệ trẻ.

Ngô Tuệ Mẫn đưa "Xẩm Hà Nội" lên sân khấu quốc tế

Đưa Xẩm Hà Nội đến với các đại biểu quốc tế không đơn thuần là giới thiệu một tiết mục nghệ thuật, mà còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô qua một loại hình âm nhạc dân gian đặc sắc. Những thanh âm mang hồn cốt phố phường Hà Nội đã góp thêm một dấu ấn văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu với đại diện gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, tại chương trình bế mạc ngày 9.10, Ngô Tuệ Mẫn cùng Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ trình diễn Lý Bắc Bộ và A Million Dreams. Nếu Xẩm Hà Nội gợi lên vẻ đẹp văn hóa của Thủ đô, thì Lý Bắc Bộ mở rộng hành trình ấy đến những làn điệu dân gian mộc mạc, giàu sức sống của vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi âm nhạc được nuôi dưỡng từ đời sống lao động, sinh hoạt và tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ.

Từ xẩm đến lý, hai sắc màu dân gian đã góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam giàu truyền thống, có bản sắc riêng và luôn trân trọng những giá trị văn hóa được trao truyền qua thời gian.

Khép lại hành trình âm nhạc là A Million Dreams – Ngô Tuệ Mẫn thể hiện ca khúc tiếng Anh mang thông điệp về những ước mơ, niềm tin và khát vọng kiến tạo tương lai. Nếu những giai điệu dân gian là lời giới thiệu về cội nguồn, thì A Million Dreams trở thành điểm chạm cảm xúc giữa các nền văn hóa, nơi những ước mơ của trẻ em Việt Nam có thể tìm thấy sự đồng điệu với khát vọng của trẻ em trên khắp thế giới.

Sự chuyển tiếp từ âm nhạc truyền thống Việt Nam sang một ca khúc quốc tế cũng tạo nên một thông điệp phù hợp với tinh thần hội nghị: hội nhập không phải là đánh mất bản sắc, mà là mang theo những giá trị riêng để bước vào thế giới bằng sự tự tin, hiểu biết và tinh thần cởi mở.

Sinh năm 2013, Ngô Tuệ Mẫn hiện là học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội. Bên cạnh niềm đam mê âm nhạc, nữ sinh 13 tuổi có khả năng giao tiếp và biểu diễn bằng ba ngôn ngữ Việt – Anh – Trung, tự tin tham gia các chương trình nghệ thuật và giao lưu văn hóa quốc tế.

Với em, mỗi sân khấu không chỉ là cơ hội thể hiện năng khiếu mà còn là hành trình học hỏi, khám phá và kết nối văn hóa. Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, những trải nghiệm ấy cũng góp phần thể hiện ý nghĩa của giáo dục toàn diện: nuôi dưỡng thế hệ trẻ giàu tri thức, vững ngoại ngữ, tự hào bản sắc dân tộc và sẵn sàng trở thành những nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới.

Ngô Tuệ Mẫn cùng Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại Hội nghị

Từ Xẩm Hà Nội, Lý Bắc Bộ đến A Million Dreams, hành trình âm nhạc của Ngô Tuệ Mẫn cùng Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ tại hội nghị đã mở đầu bằng những thanh âm mang hồn cốt dân tộc và khép lại bằng giai điệu của những ước mơ không biên giới.

Đó cũng là sự gặp gỡ đầy ý nghĩa với tinh thần của Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số: mở rộng kết nối tri thức toàn cầu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam giàu bản sắc, vững ngoại ngữ, làm chủ công nghệ và tự tin hội nhập, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.