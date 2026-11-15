Ca sĩ Tóc Tiên giành hạng 3 tại 'Eurovision Song Contest Asia 2026'

Tối 14/11, Tóc Tiên chính thức tranh tài tại chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), cùng 10 đại diện đến từ các quốc gia châu Á. Nữ ca sĩ vinh dự đảm nhận vị trí biểu diễn mở màn, mang đến ca khúc Em Tiên trong phiên bản được làm mới với nhiều thay đổi về âm nhạc, hình ảnh và dàn dựng sân khấu.

Được chuẩn bị trong khoảng một tháng, tiết mục là sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam và phong cách trình diễn đương đại. Đáng chú ý, bản phối sử dụng những thanh âm mang màu sắc dân gian, đồng thời phát triển giai điệu từ bài dân ca Bắc Bộ Qua cầu gió bay. Phần lời tiếng Anh cũng được bổ sung nhằm giúp ca khúc tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế.

Xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục màu trắng lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, Tóc Tiên mang đến hình ảnh vừa cá tính, mạnh mẽ vừa mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt của phần trình diễn là những chiếc nón quai thao xuất hiện cùng nữ ca sĩ và các vũ công. Hình ảnh quen thuộc của văn hóa truyền thống Việt Nam được lồng ghép vào những động tác vũ đạo hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc dân tộc và âm nhạc quốc tế.

Mang nón quai thao lên sân khấu quốc tế, kết hợp âm hưởng dân gian Việt Nam với nhạc điện tử hiện đại và vũ đạo mạnh mẽ, Tóc Tiên đã tạo nên dấu ấn riêng tại chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026.

Đáng chú ý trên nền nhạc điện tử sôi động, kết hợp hệ thống ánh sáng và hiệu ứng sân khấu bắt mắt, Tóc Tiên liên tục thực hiện những động tác vũ đạo có cường độ cao. Dù phải di chuyển và biểu diễn với cường độ lớn, nữ ca sĩ vẫn duy trì giọng hát nội lực, ổn định và thể hiện khả năng làm chủ sân khấu. Sự kết hợp giữa giọng hát, vũ đạo và phong cách trình diễn giàu năng lượng giúp tiết mục tạo được không khí sôi động ngay từ đầu đêm chung kết.

Một chi tiết đáng chú ý khác là ở phần kết, Tóc Tiên gửi lời chào đến khán giả nước chủ nhà bằng một câu hát tiếng Thái. Hành động này góp phần tạo sự gần gũi với khán giả tại Bangkok, đồng thời thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đại diện Việt Nam cho sân chơi âm nhạc mang tính quốc tế.

Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, Tóc Tiên đã nhận được sự đánh giá tích cực từ hội đồng giám khảo chuyên môn. Với 83 điểm, cô tạm xếp thứ 2 trong bảng điểm giám khảo, chỉ sau đại diện Philippines. Thành tích này cho thấy phần trình diễn Em Tiên nhận được sự ghi nhận từ các chuyên gia âm nhạc của những quốc gia tham dự.

Chung cuộc, Tóc Tiên giành vị trí thứ 3 tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngôi quán quân thuộc về CARMELLE, đại diện Philippines, với ca khúc Sobra-sobra, đạt 211 điểm. Xếp thứ 2 là bộ đôi Mang x Daou của Thái Lan với tổng số 170 điểm.

Dù chưa thể mang về chiến thắng cao nhất, thành tích của nữ ca sĩ Tóc Tiên vẫn đánh dấu một hành trình đáng chú ý của đại diện Việt Nam tại cuộc thi. Đặc biệt, việc đưa nón quai thao, âm hưởng dân ca và những yếu tố văn hóa truyền thống vào một tiết mục mang phong cách điện tử hiện đại đã tạo nên màu sắc riêng cho phần trình diễn.