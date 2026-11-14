Ca sĩ Tóc Tiên được chuyên gia khen hết lời sau tiết mục mở màn Eurovision Asia

Tóc Tiên là nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tối 14/11 tại One Bangkok Forum, Bangkok (Thái Lan). Tiết mục Em Tiên kéo dài gần 3 phút - đúng giới hạn thời lượng của cuộc thi - với đội hình 6 người gồm nữ ca sĩ và 5 vũ công, mức tối đa ban tổ chức cho phép.

Tóc Tiên hóa nàng tiên giữa đầm sen trên sân khấu Eurovision

Khi ánh đèn bật sáng, Tóc Tiên đứng trên bệ cao giữa cụm lá sen khổng lồ ánh bạc, khoác chiếc đầm trắng với tà voan dài phủ xuống chân bệ. Sau vai cô là 2 khối xếp ly trong suốt, uốn cong và xòe rộng như cánh sen, tạo thành khung viền ôm trọn gương mặt. Mái tóc tết vòng quanh đầu, kiểu vấn gọn gợi dáng thiếu nữ xưa.

Dưới chân cô, 5 vũ công nép mình giữa những tàu lá sen. Màn hình LED phía sau dựng khung cảnh đầm sen lúc chạng vạng với tông tím xanh, điểm những nụ sen hồng vươn cao. Ở những đoạn sau, vầng trăng tròn lớn xuất hiện làm nền, khớp với hình ảnh trăng trong lời bài hát - ẩn dụ cho tấm lòng đầy đặn, trọn vẹn của nhân vật “Em Tiên”. Giai điệu khởi đầu chậm rãi rồi tăng dần độ dồn dập khi nền nhạc điện tử được đẩy lên.

Tiết mục Em Tiên của Tóc Tiên:

Em Tiên và 3 lần biến hóa tạo hình của Tóc Tiên

Bước vào đoạn chuyển, nữ ca sĩ rời bỏ lớp đầm voan, lộ bộ đồ liền thân đính pha lê với phần ngực tạo hình như những cánh hoa xếp lớp, đội chiếc nón quai thao cách điệu. Màn hình LED chuyển sang dòng chữ Em Tiên cỡ lớn, cách điệu kim loại ánh xà cừ, đặt trên nền trăng tròn và đầm sen.

Tạo hình thứ 3 xuất hiện ở đoạn cao trào. Tóc Tiên khoác lại những dải vải voan óng. Đây là lúc vũ đạo mạnh nhất, với những cú đá chân, xoay người và bước nhảy đồng loạt cùng dàn vũ công đi bốt bạc. Cô vẫn giữ hơi thở ổn định, nhả rõ từng chữ tiếng Việt, đặc biệt ở phần điệp khúc lặp lại cụm từ “Em Tiên” cùng tiếng đưa hơi “í à” mang âm hưởng dân ca.

Chuyên gia khen Tóc Tiên mở màn Eurovision Asia hoàn hảo

Tại trường quay bình luận của VTV3, đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói vừa xúc động vừa tự hào. Theo anh, đây không đơn thuần là một tiết mục ca nhạc mà là tác phẩm tổng hợp, nơi dàn dựng, sân khấu, vũ đạo, phục trang, đạo cụ và hình ảnh khớp với nhau chính xác đến từng giây. “Không phải ngẫu nhiên mà ban tổ chức xếp Tóc Tiên lên đầu. Đây là sự mở đầu hoàn hảo cho một cuộc thi như thế này”, đạo diễn nhận định.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đạo diễn đánh giá cao ngôn ngữ nghệ thuật của tiết mục, khi âm nhạc và sân khấu cùng kể câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam và tinh thần nữ quyền, kết nối xưa và nay. Phạm Hoàng Nam thích những hình ảnh lãng mạn như giọt nước đọng trên cánh sen, bông sen trắng trong đêm trăng. Đạo diễn cũng thích cách tiết mục chuyển sang mạnh mẽ ở phần sau mà vẫn giữ được nét duyên dáng.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chỉ ra độ khó của bài hát. Theo anh, Em Tiên là ca khúc nhạc nhảy có tiết tấu nhanh, đòi hỏi ca sĩ vừa hát vừa vũ đạo liên tục. Ở đêm tuyển chọn trong nước, Tóc Tiên phải hát live (hát trực tiếp) cả 5 bài nên khá mệt, giọng hát khi đó chưa tốt bằng đêm chung kết. Lần này, anh đánh giá cô hát tốt và nhảy cũng thuyết phục. Về phần hòa âm phối khí, nhạc sĩ cho rằng đây là một trong những bản phối hay nhất của DuongK. Bản phối mang hơi thở nhạc hiện đại nhưng vẫn cài những đoạn nhạc đậm chất Việt Nam, khiến khán giả trong khán phòng reo hò.

Em Tiên do nhóm sáng tạo S•HUBE thực hiện, với nhà sản xuất DuongK và người viết lời HAROSÉ. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt tự do, tự tin, mang lời ca và tình yêu đi khắp mọi miền. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - người đặt tên cho ca khúc - tham gia cùng ê kíp nâng cấp bài hát cho sân khấu quốc tế. Ca khúc được chọn từ chương trình Thanh âm Việt Nam.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là phiên bản châu Á đầu tiên của cuộc thi âm nhạc truyền hình Eurovision, quy tụ 11 nghệ sĩ đại diện 11 quốc gia. Kết quả được quyết định bởi điểm của ban giám khảo chuyên môn và bình chọn của khán giả, mỗi phần chiếm 50%.

Ảnh, video: VTV