Ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã dũng cảm nói rõ chuyện chia tay

Trước bình luận của một khán giả, Thủy Tiên đã trực tiếp đáp lại bằng câu nói đầy bất ngờ: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Một phản hồi ngắn gọn, có phần hài hước nhưng đủ cho thấy thái độ của cô trước câu chuyện đã nhiều lần được đem ra bàn tán.

Đây không phải lần đầu cuộc hôn nhân của cặp đôi bị đặt dấu hỏi. Tháng 6/2024, Công Vinh từng chia sẻ trên trang cá nhân về việc hai vợ chồng liên tục vướng tin đồn đường ai nấy đi. Điều khiến cựu tiền đạo bật cười là những lời đồn trên mạng thậm chí còn khiến bố mẹ hai bên hiểu lầm, gọi điện “giáo huấn” chuyện vợ chồng. Khi ấy, Công Vinh phải lên tiếng giải thích rằng những thông tin đang lan truyền không đúng với thực tế gia đình.

Tin đồn Công Vinh và Thủy Tiên chia tay một lần nữa xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng họ không chọn cách im lặng.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam từng nói một câu rất đáng chú ý: “Không nói thì bảo im lặng là đồng ý, nói thì bảo càng trình bày tin đồn càng đúng”. Đó là nghịch lý mà nhiều người nổi tiếng phải đối mặt. Im lặng có thể khiến tin đồn tiếp tục được suy diễn, nhưng lên tiếng đôi khi lại vô tình khiến câu chuyện được chú ý nhiều hơn. Người trong cuộc vì thế luôn phải cân nhắc giữa quyền giữ riêng tư và nhu cầu bảo vệ sự thật.

Trong hoàn cảnh ấy, cách Thủy Tiên phản hồi lần này khá đáng chú ý. Cô không viết một bài dài để giải thích, không biến chuyện gia đình thành cuộc tranh luận trên mạng xã hội và cũng không cố gắng thuyết phục tất cả mọi người. Chỉ bằng một câu trả lời nhẹ nhàng, nữ ca sĩ cho thấy cô không muốn để tin đồn tiếp tục được nhìn nhận như một sự thật.

Công Vinh và Thuỷ Tiên đang có cuộc sống hạnh phúc.

Công Vinh và Thủy Tiên có cách ứng xử khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: họ có quyền lên tiếng khi đời sống riêng tư bị suy diễn. Người ngoài có thể nhìn vào một bức ảnh, một bài đăng hay việc hai người ít xuất hiện cùng nhau để đưa ra phán đoán. Nhưng những điều đó không đủ để kết luận về tình trạng hôn nhân của một gia đình.

Sau nhiều năm bên nhau, Công Vinh và Thủy Tiên đã trải qua không ít thời điểm trở thành tâm điểm chú ý. Có giai đoạn họ chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình, nhưng cũng có lúc chọn cách kín tiếng hơn. Sự thay đổi ấy có thể khiến công chúng tò mò, song không đồng nghĩa họ phải liên tục giải trình về chuyện riêng để đáp ứng sự quan tâm của dư luận.

Điều đáng trân trọng không nằm ở việc Công Vinh hay Thủy Tiên phải chứng minh cuộc hôn nhân của mình với tất cả mọi người. Đó là việc họ biết lên tiếng khi cần thiết, nhưng không để những lời đồn kéo mình vào một cuộc tranh cãi bất tận. Công Vinh từng thẳng thắn khi tin đồn ảnh hưởng đến cả bố mẹ hai bên, còn Thủy Tiên chọn một câu trả lời nhẹ nhàng và hài hước ở thời điểm hiện tại.

Công Vinh và Thủy Tiên đã đúng khi nói rõ trước những tin đồn chia tay. Bởi im lặng không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất, nhất là khi những suy đoán đã ảnh hưởng đến người thân và cuộc sống riêng. Nhưng sau lời phản hồi, họ cũng không có nghĩa vụ phải tiếp tục giải thích. Hạnh phúc gia đình không cần được quyết định bởi bình luận trên mạng xã hội, càng không cần sự xác nhận liên tục từ những người đứng ngoài.