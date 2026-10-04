Ca sĩ Thủy Tiên đã tìm thấy hạnh phúc đích thực

Không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay liên tục góp mặt trong các sự kiện giải trí, Thủy Tiên của hiện tại chọn một nhịp sống chậm hơn. Sau nhiều năm ở tâm điểm của showbiz, nữ ca sĩ dường như tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị bên gia đình, những chuyến đi và sự đồng hành của Công Vinh.

Đã khá lâu kể từ thời điểm Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện với các sản phẩm âm nhạc mới. Trên trang cá nhân, hình ảnh khán giả bắt gặp nhiều hơn lại là một Thủy Tiên của đời thường, thong thả tận hưởng những chuyến du lịch và khám phá những vùng đất mới.

Sau những năm tháng ồn ào, Thủy Tiên chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, tận hưởng hạnh phúc đích thực. Ảnh: FBNV

Khi là biển xanh, lúc là những không gian gần gũi với thiên nhiên, những bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ thường mang màu sắc nhẹ nhàng. Không còn vẻ tất bật của một nghệ sĩ liên tục chạy show, Thủy Tiên dường như đang tận hưởng một cuộc sống mà ở đó cô không cần phải xuất hiện quá nhiều để được chú ý.

Điều này khiến nhiều người nhớ đến dòng trạng thái từng được Thủy Tiên chia sẻ: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc…”.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại, có lẽ “buông bỏ” với Thủy Tiên không có nghĩa là từ bỏ tất cả. Đó có thể đơn giản là lựa chọn bước ra khỏi những áp lực từng khiến cuộc sống trở nên ồn ào, để dành thời gian cho những điều cô thực sự trân trọng.

Là một trong những giọng ca nổi bật của V-pop, nàng WAGs nổi tiếng của bóng đá Việt Nam từng là gương mặt quen thuộc của các chương trình, sự kiện giải trí. Nhưng theo thời gian, nữ ca sĩ chủ động xuất hiện ít hơn. Những dự án âm nhạc không còn liên tục, truyền thông cũng không còn thường xuyên bắt gặp Thủy Tiên trong các hoạt động của showbiz.

Sự thay đổi ấy không nhất thiết đồng nghĩa với việc Thủy Tiên từ bỏ nghệ thuật. Nó đơn giản cho thấy những ưu tiên trong cuộc sống của cô đã khác. Và trong hành trình ấy, Công Vinh vẫn là người đồng hành quan trọng.

Gần hai thập kỷ bên nhau, Thủy Tiên và Công Vinh từng trải qua không ít thời điểm trở thành tâm điểm chú ý. Cả hai cũng từng đối diện với những áp lực từ dư luận. Nhưng những năm gần đây, vợ chồng nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ chuyện riêng và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Không cần xuất hiện thường xuyên hay liên tục nói về tình yêu, sự đồng hành của cả hai được thể hiện qua những khoảnh khắc đời thường và các chuyến đi cùng nhau. Có lẽ sau nhiều năm sống giữa ánh đèn sân khấu, Thủy Tiên đã hiểu rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao.

Một chuyến đi, một khoảng thời gian dành cho gia đình, những ngày được sống theo nhịp riêng hay đơn giản là cảm giác bình yên sau một ngày không phải đối diện với quá nhiều ồn ào cũng có thể trở thành niềm vui.

Nếu ánh hào quang từng là một phần quan trọng trong cuộc đời Thủy Tiên, thì ở hiện tại, nữ ca sĩ dường như đang tìm thấy một thứ giá trị khác: sự bình yên.

Có lẽ, đó mới là hạnh phúc mà Thủy Tiên lựa chọn sau những năm tháng nhiều biến động. Không cần quá nhiều tiếng vỗ tay, không cần xuất hiện liên tục trước công chúng, chỉ cần được sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn bên những người mình yêu thương.