Ca sĩ Thủy Tiên đã đúng khi công khai nói rõ chuyện chia tay Công Vinh

Trong giới nghệ sĩ, chuyện đời tư luôn là vấn đề nhạy cảm. Chỉ một bình luận trên mạng xã hội cũng có thể trở thành nguồn cơn cho hàng loạt bài đăng, suy đoán và những câu chuyện được thêu dệt theo nhiều hướng khác nhau. Bởi vậy, cách một nghệ sĩ lựa chọn phản ứng trước tin đồn đôi khi quan trọng không kém bản thân tin đồn.

Thủy Tiên mới đây rơi vào tình huống như vậy khi một khán giả để lại bình luận ngay dưới bài đăng của cô, cho rằng Công Vinh và Thủy Tiên đã chia tay. Đây không phải một thông tin được đưa ra từ nguồn chính thức mà chỉ là lời bình luận của một tài khoản trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu Thủy Tiên hoàn toàn im lặng, câu chuyện rất dễ tiếp tục được suy diễn theo nhiều hướng.

Khi tin đồn chia tay xuất hiện ngay dưới bài đăng cá nhân, Thủy Tiên chọn cách đáp lại trực tiếp thay vì im lặng, qua đó hạn chế những suy diễn không đáng có.

Nữ ca sĩ đã chọn cách khác. Cô trực tiếp đáp lại bình luận bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng và có phần hài hước: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Một câu trả lời ngắn nhưng đủ để Thủy Tiên thể hiện thái độ trước thông tin đang được nhắc đến. Cô không né tránh, không nổi nóng và cũng không biến câu chuyện thành một cuộc tranh cãi dài trên mạng xã hội. Quan trọng hơn, chính người trong cuộc đã chủ động phản hồi thay vì để một bình luận không rõ nguồn gốc tiếp tục dẫn dắt câu chuyện.

Đây là điều Thủy Tiên đã làm đúng. Bởi với những tin đồn liên quan đến hôn nhân, sự im lặng đôi khi không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Khi thông tin xuất hiện ngay trên trang cá nhân và có người trực tiếp hỏi, một phản hồi rõ ràng từ người trong cuộc có thể giúp khán giả hiểu được thái độ của họ, thay vì để những lời đồn đoán tiếp tục phát triển.

Công Vinh và Thủy Tiên từng nhiều lần trở thành tâm điểm của những câu chuyện liên quan đến đời tư. Trong quá khứ, cả hai cũng từng đối diện với những tin đồn về mối quan hệ và có thời điểm phải lên tiếng để làm rõ. Chính vì vậy, việc ca sĩ Thủy Tiên lần này không chọn cách né tránh cho thấy cô dường như đã bình thản hơn trước những câu chuyện tương tự.

Điều đáng chú ý là cách phản ứng của nữ ca sĩ không mang màu sắc đối đầu. Thủy Tiên chỉ trả lời đúng vấn đề được đặt ra, bằng một thái độ nhẹ nhàng. Cô không công kích người bình luận và cũng không kéo thêm những người khác vào câu chuyện.

Sau nhiều năm bên nhau, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn có cuộc sống riêng và những lựa chọn của gia đình mình. Những lời đồn trên mạng xã hội có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng, người trong cuộc mới là người có quyền nói về cuộc sống của họ.

Vì thế, ca sĩ Thủy Tiên đáp lại tin đồn ngay dưới bài đăng của mình là điều hợp lý. Một câu trả lời rõ ràng đôi khi tốt hơn rất nhiều so với việc để khoảng trống thông tin bị lấp đầy bằng những suy diễn không có căn cứ.