Ca sĩ Thủy Tiên đã dũng cảm bước tiếp trước khi nói rõ chuyện chia tay

Từ việc phát hành ca khúc mới sau 6 năm vắng bóng đến nhận quảng cáo và thoải mái tương tác với khán giả, nữ ca sĩ cho thấy cô không còn hoàn toàn đứng ngoài đời sống giải trí. Đáng chú ý, những động thái ấy diễn ra trong lúc chuyện tình cảm với cựu tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Tháng 8/2026, Thủy Tiên phát hành ca khúc Chấp niệm, đánh dấu lần trở lại với âm nhạc sau khoảng 6 năm gần như rút khỏi đường đua Vpop. Đây là sáng tác do chính nữ ca sĩ thực hiện, được giới thiệu dưới dạng lyric video thay vì một MV đầu tư quy mô lớn. Dù sản phẩm chưa tạo được hiệu ứng nổi bật, sự xuất hiện của ca khúc vẫn cho thấy Thủy Tiên chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa với âm nhạc.

Sau quãng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng, ca sĩ Thủy Tiên đang có những tín hiệu trở lại đáng chú ý. Ảnh: FBNV

Đến tháng 10, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải nội dung quảng cáo cho một nhãn hàng trên trang cá nhân. Với nhiều nghệ sĩ, đây có thể chỉ là hoạt động công việc bình thường. Nhưng với Thủy Tiên, sau quãng thời gian dài ít chia sẻ và hạn chế xuất hiện, việc cô chủ động trở lại với những công việc quen thuộc mang ý nghĩa đáng chú ý hơn. Đó là tín hiệu cho thấy nữ ca sĩ đang từng bước tìm lại nhịp sống và công việc theo cách riêng.

Điều đáng nói là Thủy Tiên không lựa chọn một màn tái xuất ồn ào. Cô không liên tục xuất hiện tại sự kiện, không tạo ra những chiến dịch truyền thông rầm rộ để thu hút sự chú ý. Một ca khúc mới, một bài đăng quảng cáo hay những tương tác đời thường cũng đủ khiến tên tuổi nữ ca sĩ được nhắc đến trở lại. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn có một nhóm khán giả quan tâm đến những động thái của mình.

Trong lúc đó, chuyện hôn nhân giữa Thủy Tiên và Công Vinh cũng nhiều lần bị đưa ra bàn luận. Khi một khán giả để lại bình luận cho rằng cả hai đã chia tay, nữ ca sĩ không né tránh mà trực tiếp phản hồi: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Câu trả lời ngắn gọn, có phần hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước đó, Công Vinh cũng từng lên tiếng về những tin đồn tương tự, cho biết gia đình anh đã nhiều lần phải đối diện với những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Cần nhấn mạnh rằng phản hồi của Thủy Tiên không phải thông báo xác nhận chia tay. Tuy nhiên, cách cô đối diện với bình luận nhạy cảm cho thấy nữ ca sĩ không muốn để những suy diễn trên mạng xã hội dẫn dắt câu chuyện đời tư. Cô chọn cách trả lời nhẹ nhàng, không tranh cãi kéo dài và cũng không biến chuyện cá nhân thành một màn đối đầu với khán giả.

Sau những biến động và khoảng thời gian sống kín tiếng, Thủy Tiên dường như đang lựa chọn một cách xuất hiện khác. Cô không cần phải chứng minh mình vẫn nổi tiếng bằng những hoạt động dày đặc, cũng không nhất thiết phải trở lại với hào quang từng có. Việc tiếp tục làm nhạc, nhận công việc quảng cáo và chủ động tương tác với công chúng đã là những bước đi đáng chú ý.

Thủy Tiên đã dũng cảm bước tiếp, không phải bằng một màn tái xuất gây chấn động, mà bằng cách trở lại với những điều mình từng yêu thích. Có thể con đường phía trước chưa đưa nữ ca sĩ trở lại vị trí trước đây, nhưng sau 6 năm nhiều thay đổi, việc cô tiếp tục làm nghề và chủ động lựa chọn cuộc sống của mình đã là một tín hiệu tích cực.