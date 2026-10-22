Ca sĩ Thủy Tiên chính thức có tin vui

Bà xã của cựu tiền đạo Lê Công Vinh mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết quảng cáo cho một nhãn hàng trên trang cá nhân. Đây không phải hoạt động quá đặc biệt trong giới nghệ sĩ, nhưng với Thủy Tiên, động thái này lại mang ý nghĩa khác. Sau quãng thời gian dài gần như rút khỏi mạng xã hội và hạn chế các hoạt động showbiz, việc nữ ca sĩ chủ động trở lại với công việc cho thấy cô đang dần tìm lại nhịp sống quen thuộc.

Trước đây, Thủy Tiên từng có khoảng thời gian rất ít chia sẻ trên mạng xã hội. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng như giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Đây dường như là một lựa chọn có chủ đích của nữ ca sĩ sau nhiều năm phải đối diện với sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện, Thủy Tiên đang liên tục phát đi những tín hiệu tích cực khi trở lại với công việc, âm nhạc và mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý là thời gian gần đây, Thủy Tiên bắt đầu thay đổi. Cô xuất hiện trở lại nhiều hơn, chia sẻ một số hoạt động cá nhân và tương tác với khán giả. Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ phát hành ca khúc Chấp niệm sau khoảng 6 năm gần như vắng bóng.

Nếu đặt những động thái này cạnh nhau, có thể thấy Thủy Tiên đang trở lại nhưng không chọn cách tạo ra một màn tái xuất rầm rộ. Cô xuất hiện từ những điều rất quen thuộc như sản phẩm âm nhạc, một bài đăng công việc hay những chia sẻ trên trang cá nhân. Chính sự từ tốn ấy khiến lần trở lại của nữ ca sĩ có cảm giác tự nhiên hơn, thay vì cố gắng tìm lại ánh hào quang bằng mọi giá.

Thủy Tiên từng có thời điểm là một trong những nghệ sĩ được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng đi kèm áp lực khi mỗi phát ngôn, hình ảnh hay hoạt động của cô đều có thể trở thành chủ đề bàn luận. Việc nữ ca sĩ chủ động bước chậm lại vì thế có thể xem là cách để cô bảo vệ cuộc sống riêng và lựa chọn những điều thực sự phù hợp với mình.

Chuyện tình cảm của Thủy Tiên và Công Vinh cũng từng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Gần đây, khi một khán giả bình luận rằng cô đã chia tay Công Vinh, Thủy Tiên không né tránh mà trực tiếp đáp lại bằng thái độ nhẹ nhàng. Cách phản ứng này cho thấy nữ ca sĩ khá bình thản trước những lời bàn tán, đồng thời cho thấy cô không còn quá phụ thuộc vào việc phải giải thích mọi chuyện với công chúng.

Sau gần hai thập kỷ bên nhau, Thủy Tiên và Công Vinh dường như đang lựa chọn một cuộc sống riêng tư hơn. Với nữ ca sĩ, điều đáng mừng lúc này không nằm ở việc cô phải trở lại showbiz mạnh mẽ như trước, mà là cô đang có dấu hiệu thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Một bài quảng cáo, hay vài lần chia sẻ trên mạng xã hội có thể là những điều rất nhỏ. Nhưng với Thủy Tiên, đó lại là những dấu hiệu cho thấy cô đang từng bước trở lại với công việc và khán giả, theo một cách nhẹ nhàng, chủ động và phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại.