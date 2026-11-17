Đáng chú ý, toàn bộ số sách này được nữ ca sĩ dành tặng miễn phí. Động thái nhỏ nhưng cho thấy cô đang chủ động kết nối nhiều hơn với những khán giả vẫn dành sự quan tâm sau quãng thời gian dài ít xuất hiện.

Thời gian qua, Thủy Tiên có nhiều thay đổi đáng chú ý. Sau khoảng 6 năm gần như vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc, tháng 8/2026, cô phát hành ca khúc Chấp niệm do chính mình sáng tác. Nữ ca sĩ giới thiệu sản phẩm như một món quà dành cho người hâm mộ, thay vì thực hiện chiến dịch quảng bá rầm rộ hay đầu tư một MV quy mô lớn. Đây cũng là dấu mốc cho thấy Thủy Tiên chưa từ bỏ âm nhạc, dù cô không còn hoạt động sôi nổi như giai đoạn trước.

Ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ tin vui khi hoàn thành hai đợt in sách với tổng cộng 4.000 quyển để gửi tặng người hâm mộ. Ảnh: FBNV

Đến tháng 10, giọng ca Giấc mơ tuyết trắng tiếp tục đăng tải nội dung quảng cáo cho một nhãn hàng trên trang cá nhân. Cô cũng dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống và có những màn tương tác trực tiếp với khán giả. Những động thái này tạo nên sự khác biệt so với quãng thời gian nữ ca sĩ gần như khép lại các hoạt động trên mạng xã hội.

Sự chú ý dành cho ca sĩ Thủy Tiên còn đến từ những câu chuyện đời tư. Mối quan hệ giữa cô và cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt khi xuất hiện những bình luận đồn đoán về chuyện hôn nhân. Trước một tài khoản cho rằng cả hai đã chia tay, Thủy Tiên đáp lại bằng câu hỏi: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Phản hồi ngắn gọn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhưng không phải lời xác nhận về việc hai người đường ai nấy đi.

Nhìn lại những tháng gần đây, ca sĩ Thủy Tiên đang từng bước xuất hiện trở lại với âm nhạc, công việc và những tương tác đời thường. Việc in 4.000 quyển sách để tặng người hâm mộ tiếp tục là một động thái đáng chú ý trong hành trình ấy. Sau thời gian dài ít chia sẻ, nữ ca sĩ đang có thêm những cách riêng để duy trì sự kết nối với khán giả, thay vì chọn một màn tái xuất ồn ào.