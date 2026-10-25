Ca sĩ Thúy Hằng thổi bùng không khí lễ hội bên hồ Thiền Quang

Video: Ca sĩ Thúy Hằng chia sẻ về Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.

Ca sĩ Thúy Hằng mang đến loạt tiết mục sôi động cho chương trình Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), vào chiều 24/10.

Với những giai điệu trẻ trung, vui tươi nữ ca sĩ góp phần khuấy động không khí lễ hội trước giờ khai mạc chương trình.

Sự sôi động của các tiết mục thu hút sự chú ý của người dân và các bạn trẻ có mặt tại sự kiện. Mở đầu phần biểu diễn, Thúy Hằng thể hiện ba ca khúc Đi giữa trời rực rỡ và duy trì sức nóng bằng hai ca khúc Trọn vẹn chính mình và Khúc nhạc vui.

Đặc biệt, giai điệu rộn ràng của Khúc nhạc vui góp thêm không khí náo nhiệt cho buổi chiều cuối tuần, đưa âm nhạc trở thành điểm nhấn bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ và mua sắm tại lễ hội.

Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu cô tham gia biểu diễn tại Sóng Festival và bất ngờ trước quy mô không gian và sự đa dạng của các gian hàng tại sự kiện. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp một phần giọng hát nhỏ bé vào chương trình. Không gian ở đây rộng hơn Hằng tưởng tượng, với rất nhiều gian hàng từ ẩm thực, văn hóa đến ngân hàng”, Thúy Hằng chia sẻ.

Bên cạnh phần trình diễn, Thúy Hằng gửi thông điệp đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, về sự tự tin và tinh thần sống tích cực. “Mỗi người có lựa chọn riêng, vì vậy khi đã chọn con đường nào, hãy sống hết mình với lựa chọn đó và tỏa sáng theo cách của mình”, nữ ca sĩ nói.

Thúy Hằng đánh giá cao sự tiện lợi của thanh toán số, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm hiểu và sử dụng các phương thức như chuyển khoản trong đời sống hằng ngày.

Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, là hoạt động trọng tâm của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề Chạm số - Sống xanh. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với NAPAS tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 ghi nhận hàng nghìn lượt check-in trong ngày đầu diễn ra.

Với gần 70 gian hàng, sự kiện kết hợp trải nghiệm công nghệ, mua sắm, thanh toán số và các hoạt động giải trí. Toàn bộ giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người tham dự.