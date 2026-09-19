Ca sĩ Thu Minh báo tin bố qua đời, Võ Hạ Trâm và nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn

Sáng 19/9, ca sĩ Thu Minh bất ngờ chia sẻ tin buồn khi bố ruột qua đời. Nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động, gửi lời tạm biệt đến người đã dành cho cô tình yêu thương và là người cô biết ơn vì đã cho mình giọng hát.

Thu Minh viết: “Tạm biệt bố, làm con của bố là một điều tuyệt vời và may mắn của con, cảm ơn bố đã cho con giọng hát hay. Con yêu bố rất nhiều”.

Ca sĩ Thu Minh dành những lời tiễn biệt đầy xúc động đến bố.

Lời tiễn biệt của Thu Minh nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz. Nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn đến nữ ca sĩ và gia đình, đồng thời động viên cô trong thời điểm mất mát người thân.

Nghệ sĩ Hồng Ánh nhắn gửi: “Minh ơi! Chia buồn cùng bạn và gia đình!”. Người mẫu Thúy Hạnh viết: “Em xin chia buồn cùng chị và gia đình!”. Ca sĩ Hoàng Bách cũng gửi lời động viên: “Em xin chia buồn cùng chị và gia đình”. Bên dưới bài đăng, ca sĩ Thanh Lam để lại lời chia buồn: “Xin chia buồn cùng gia đình”. Võ Hạ Trâm viết: “Em xin chia buồn cùng chị và gia quyến ạ”.

Trong những lời nhắn ngắn gọn từ đồng nghiệp, có thể thấy sự sẻ chia dành cho Thu Minh trước nỗi đau mất đi người thân. Với nữ ca sĩ, sự ra đi của bố không chỉ là một mất mát lớn mà còn gợi nhắc về tình cảm gia đình và những điều đặc biệt mà ông đã trao cho cô trong suốt cuộc đời.

Ca sĩ Thu Minh dành nụ hôn cho đấng sinh thành trên sân khấu năm 2016.

Đáng chú ý, Thu Minh nhắc đến giọng hát như một món quà mà cô biết ơn bố đã trao tặng. Đây cũng là một trong những chia sẻ xúc động nhất trong lời tiễn biệt của nữ ca sĩ, khi cô nhìn nhận hành trình nghệ thuật của mình có một phần khởi nguồn từ người bố, càng khiến nhiều người thêm xúc động về tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho đấng sinh thành.