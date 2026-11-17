Ca sĩ Thanh Thảo đi cà phê cùng Quang Dũng, Đan Trường

Ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng ảnh trên trang cá nhân, cho biết cô được Đan Trường mời đi uống cà phê cùng Quang Dũng và Huy Khiêm. Nữ ca sĩ hài hước gọi cả ba đồng nghiệp nam là “hot boy”.

Ca sĩ Thanh Thảo tạo dáng bên Quang Dũng tại quán cà phê

Trong ảnh, Thanh Thảo đội mũ lưỡi trai trắng, đeo kính râm, tươi cười giơ tay chữ V bên Quang Dũng. Nam ca sĩ diện áo khoác đỏ đô, đeo kính râm, đứng sát nữ đồng nghiệp trong không gian quán cà phê. Thanh Thảo, Đan Trường và Quang Dũng đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả từ 20 năm trước. Cách Thanh Thảo gọi các đồng nghiệp là “hot boy” cho thấy sự thân thiết, thoải mái của nhóm bạn nghệ sĩ trong buổi hội ngộ.

Lê Phương được chồng hôn tình cảm

Diễn viên Lê Phương vừa đăng ảnh mới trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc được chồng Trung Kiên kém 7 tuổi kề má hôn tình cảm. Nữ diễn viên kể, mỗi lần đi quay, cô thường bị hỏi vì sao da bóng và thấy vui vì những lời nhận xét đó.

Lê Phương được chồng hôn.

Ở tuổi U40, Lê Phương chăm chỉ dưỡng da và thấy những vùng nhăn ở trán, khóe mắt, tình trạng da không đều màu được cải thiện rõ, nhờ vậy cô thấy mình trẻ ra nhiều. Nữ diễn viên nói vui rằng từ khi chăm sóc da kỹ hơn, cô được chồng “khen hoài”. Khoảnh khắc được chồng hôn trong bài đăng cũng phần nào cho thấy cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của nữ diễn viên.

NSND Lan Hương khoe ảnh 40 năm trước, ảnh hiếm bên NSND Lê Khanh

NSND Lan Hương vừa đăng trên trang cá nhân tấm ảnh chụp trong ngày cưới của một người bạn thân cách đây 40 năm, kèm dòng chia sẻ: “Sau 40 năm của hai đứa!”. Nữ nghệ sĩ kể, hôm ấy chính bà là người trang điểm, làm đẹp cho cô dâu, và người bạn vẫn giữ tấm hình đến nay. Bên cạnh ảnh cũ là ảnh hai người tái ngộ hiện tại. Theo NSND Lan Hương, giờ mỗi người một phương, nhưng mỗi lần gặp lại vẫn “choành choẹ như ngày nào”.

NSND Lan Hương đứng bên cô dâu trong ngày cưới của bạn thân 40 năm trước.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV