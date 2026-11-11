Ca sĩ Thanh Thảo hóa cô dâu, lần đầu công khai gọi bạn đời là chồng

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã tổ chức đêm tiệc kỷ niệm 10 năm quen nhau cùng người bạn đời - doanh nhân Tom. Đáng chú ý, nữ ca sĩ gây xúc động khi xuất hiện trong hình ảnh cô dâu xinh đẹp, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong chuyện tình cảm sau một thập kỷ đồng hành.

Ca sĩ Thanh Thảo tổ chức đêm tiệc kỷ niệm 10 năm quen nhau cùng người bạn đời - doanh nhân Tom.

Đêm tiệc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết từ Việt Nam bay sang như Phương Uyên, Dương Triệu Vũ, Vy Oanh,... Sự hiện diện của những người bạn lâu năm đã góp phần tạo nên không khí ấm cúng, ngập tràn cảm xúc trong ngày vui của Thanh Thảo và gia đình.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là màn xuất hiện của Thanh Thảo trong hình ảnh cô dâu. Nữ ca sĩ lựa chọn mở màn chương trình bằng ca khúc Gọi Anh Là Chồng, một sáng tác đặc biệt dành riêng cho câu chuyện tình yêu giữa cô và doanh nhân Tom.

Không đơn thuần là tiết mục biểu diễn, ca khúc còn được xem như lời tuyên bố tình yêu chính thức của Thanh Thảo sau 10 năm gắn bó. Dù đã có chung một cô con gái, nữ ca sĩ và bạn đời trước đó vẫn chưa từng có một dịp đặc biệt để công khai xác nhận danh xưng vợ chồng trước đông đảo người thân, bạn bè.

Không đơn thuần là tiết mục biểu diễn, ca khúc còn được xem như lời tuyên bố tình yêu chính thức của Thanh Thảo sau 10 năm gắn bó.

Chia sẻ về khoảnh khắc ý nghĩa này, Thanh Thảo xúc động cho biết: “Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn chưa bao giờ chính thức tuyên bố trước mọi người mình là vợ chồng. Ngày hôm nay là một cột mốc đặc biệt, ngày tôi chính thức gọi ba của con mình là chồng, thay cho mọi lời hẹn ước dài lâu”.

Lời bộc bạch của Thanh Thảo khiến cột mốc 10 năm bên nhau càng trở nên ý nghĩa. Sau hành trình dài đồng hành, cùng vun đắp tổ ấm và chăm sóc con gái, nữ ca sĩ cuối cùng đã có dịp khoác lên mình hình ảnh cô dâu, công khai gọi người đàn ông bên cạnh bằng tiếng “chồng” đầy thiêng liêng.

Tổ ấm nhỏ viên mãn của ca sĩ Thanh Thảo.

Với Thanh Thảo, đây không chỉ là đêm tiệc kỷ niệm một thập kỷ yêu thương mà còn là dấu mốc mở ra chương mới trong hành trình tình cảm. Khoảnh khắc nữ ca sĩ hóa cô dâu, cất tiếng hát trước những người thân yêu đã trở thành điểm nhấn xúc động, khép lại một đêm tiệc đáng nhớ.