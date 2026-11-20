Ca sĩ Tân Nhàn và Thu Hà.

MV song ca “Em là cô giáo vùng cao” kể câu chuyện về những giáo viên vượt khó gieo chữ nơi miền núi. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu tình bạn gần 25 năm giữa hai nữ nghệ sĩ.

Ngày 19/11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

“Em là cô giáo vùng cao” là sáng tác của nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự. Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, rời phố thị lên vùng cao dạy học.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Câu chuyện khắc họa những trở ngại từ điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, địa hình hiểm trở đến hành trình vận động học sinh đến lớp. Hình ảnh núi rừng, ruộng bậc thang, những con đường quanh co cùng sự hồn nhiên của các em nhỏ tạo nên không gian cho câu chuyện về những người lặng thầm gắn bó với nghề giáo.

Hai nữ nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện dung dị, tiết chế kỹ thuật thanh nhạc, tập trung truyền tải tình cảm dành cho những người đang ngày ngày vượt khó vì học trò.

Hình ảnh trong MV “Em là cô giáo vùng cao”.

Tân Nhàn chia sẻ, quá trình thực hiện MV, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và đồng hành với trẻ em vùng cao giúp cô và Thu Hà hiểu hơn những vất vả của giáo viên nơi đây. Nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng ước mơ, tạo dựng niềm tin và trao cơ hội để học trò trưởng thành.

MV còn gợi lại tình bạn gần 25 năm của 2 nghệ sĩ. Họ quen nhau từ năm 2002, khi cùng là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chung niềm đam mê âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ, giảng viên. Từ tình bạn thời sinh viên đến sự đồng hành trong nghề nghiệp, cả hai tiếp tục gặp nhau trong âm nhạc và giáo dục.