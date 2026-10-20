Ca sĩ Sung Si Kyung và diễn viên Mun Ka Young dẫn dắt Golden Disc Awards tổ chức tại Việt Nam

Thông tin ca sĩ Sung Si Kyung và diễn viên Mun Ka Young đảm nhận vai trò dẫn dắt Golden Disc Awards lần thứ 41 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ Kpop. Đáng chú ý, đây là năm thứ ba liên tiếp bộ đôi nghệ sĩ Hàn Quốc đồng hành cùng lễ trao giải âm nhạc danh giá này.

Trước đó, Mun Ka Young lần đầu đảm nhận vai trò MC tại Golden Disc Awards lần thứ 39, cùng Sung Si Kyung và Cha Eun Woo. Sau khi Cha Eun Woo thực hiện nghĩa vụ quân sự, Sung Si Kyung và Mun Ka Young tiếp tục kết hợp trong đội hình hai người, trở thành bộ đôi dẫn chương trình quen thuộc với khán giả.

Sung Si Kyung và Mun Ka Young vừa được công bố sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt tại Golden Disc Awards lần thứ 41 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 1/2027.

Trong đó, Sung Si Kyung được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành giải trí Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, nam ca sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều chương trình âm nhạc, giải trí. Gần đây, anh tiếp tục đảm nhận vai trò MC chương trình The Seasons - Sung Si Kyung's Eardrum Boyfriend trên KBS 2TV.

Lối dẫn dắt tự nhiên, hài hước cùng khả năng tương tác linh hoạt với các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ giúp Sung Si Kyung trở thành gương mặt quen thuộc của Golden Disc Awards. Sự trở lại của nam ca sĩ được kỳ vọng tiếp tục mang đến những khoảnh khắc thú vị tại lễ trao giải năm nay.

Trong khi đó, Mun Ka Young cũng nhận được nhiều lời khen nhờ phong thái thanh lịch, khả năng phát âm rõ ràng và cách dẫn chương trình duyên dáng. Nữ diễn viên còn thể hiện sự yêu thích đặc biệt dành cho âm nhạc Kpop khi liên tục cổ vũ, tương tác với các nghệ sĩ trên sân khấu.

Bên cạnh vai trò MC, Mun Ka Young vẫn duy trì hoạt động diễn xuất và ghi dấu ấn qua các dự án phim ảnh. Việc liên tục xuất hiện tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Hàn Quốc cũng cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Đặc biệt, Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam - đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong lịch sử giải thưởng. Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời được xây dựng riêng trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Với sự góp mặt của Sung Si Kyung và Mun Ka Young trong vai trò MC, Golden Disc Awards 2027 được kỳ vọng sẽ mang đến một lễ trao giải chuyên nghiệp, hấp dẫn, đồng thời trở thành điểm hẹn đáng mong chờ của cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam.