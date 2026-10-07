Ca sĩ Sook Haeng phải bồi thường 30 triệu won trong vụ kiện ngoại tình

Ca sĩ nhạc trot Sook Haeng đã được xác định phải bồi thường 30 triệu won trong vụ kiện đòi bồi thường tổn thất tinh thần liên quan đến cáo buộc ngoại tình. Do cả hai bên đều không kháng cáo, phán quyết hiện đã chính thức có hiệu lực.

Theo giới pháp luật Hàn Quốc ngày 6/10, Tòa án quận Suwon, chi nhánh Seongnam, tuyên Sook Haeng phải trả 30 triệu won tiền bồi thường cho nguyên đơn A vào ngày 17/9. Sau khi cả Sook Haeng và nguyên đơn không thực hiện quyền kháng cáo, phán quyết đã được xác lập cuối cùng vào ngày 3/10.

Sook Haeng phải trả 30 triệu won tiền bồi thường.

Trước đó, A - vợ của người đàn ông đã có gia đình B đệ đơn kiện Sook Haeng, yêu cầu bồi thường khoảng 100 triệu won. Sau quá trình xét xử, tòa án đưa ra phán quyết nguyên đơn thắng kiện một phần, đồng thời yêu cầu Sook Haeng thanh toán tiền bồi thường cùng khoản lãi phát sinh do chậm trả.

Trong phán quyết, tòa nhận định Sook Haeng đã có hành vi quan hệ tình cảm với chồng của A từ tháng 1/2025 và thậm chí sống cùng người đàn ông này. Do đó, nữ ca sĩ phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho A.

Đáng chú ý, tòa bác lập luận cho rằng tại thời điểm xảy ra vụ việc, quan hệ hôn nhân giữa A và B đã rơi vào tình trạng đổ vỡ. “Không có bằng chứng cho thấy quan hệ hôn nhân giữa A và chồng đã ở trong tình trạng tan vỡ, hoặc người chồng đã lừa dối Sook Haeng theo hướng đó”, phán quyết nêu.

Những nghi vấn liên quan đến Sook Haeng được công chúng biết đến vào tháng 12 năm ngoái thông qua chương trình Incident Chief của JTBC. Khi đó, A cáo buộc chồng mình ngoại tình với Sook Haeng, sau đó rời khỏi nhà và sống cùng nữ ca sĩ. Chương trình cũng công bố đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là Sook Haeng ôm và hôn B trong thang máy.

Sau khi tranh cãi nổ ra, Sook Haeng tuyên bố sẽ làm rõ mọi tình tiết thông qua các thủ tục pháp lý, đồng thời đề nghị truyền thông hạn chế đưa tin quá mức về những thông tin chưa được xác minh vì có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cô, gia đình và các chương trình mà cô tham gia. Sau đó, nữ ca sĩ cũng rời chương trình King Of Active Singers 3 của MBN.

Những nghi vấn liên quan đến Sook Haeng được công chúng biết đến vào tháng 12 năm ngoái thông qua chương trình Incident Chief của JTBC.

Thời gian sau, một kênh YouTube công bố đoạn ghi âm được cho là cuộc điện thoại giữa Sook Haeng và A. Trong bản ghi âm, người phụ nữ được xác định là Sook Haeng lên tiếng xin được tha thứ: “Chị có thể bỏ qua cho em lần này được không?”. Người này đồng thời bày tỏ sự hối lỗi và giải thích rằng cô đã bắt đầu mối quan hệ vì được cho biết người đàn ông này “đã gần như hoàn tất thủ tục ly hôn”.

Tuy nhiên, với việc cả hai bên không kháng cáo, phán quyết buộc Sook Haeng bồi thường 30 triệu won đã chính thức có hiệu lực.