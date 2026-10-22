Ca sĩ Shyra Sanchez nghẹn ngào kể về hành trình chiến đấu với bệnh ung thư

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây, ca sĩ, vũ công kiêm nhà sản xuất âm nhạc Shyra Sanchez đã trải lòng về những tổn thương thể chất lẫn tinh thần trong quá trình điều trị ung thư vú.

Nữ nghệ sĩ, từng có ca khúc góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard, được chẩn đoán mắc ung thư vú độ 3 vào năm 2020, đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Đáng chú ý, Shyra Sanchez phát hiện bệnh trong một lần đến gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vì nghi ngờ túi ngực của mình bị lệch.

Shyra Sanchez đã trải lòng về những tổn thương thể chất lẫn tinh thần trong quá trình điều trị ung thư vú.

"Tôi nhận được kết quả và hoàn toàn sững sờ. Tôi nghĩ không thể nào là ung thư vú được, bởi tôi rất khỏe mạnh. Tôi không cảm thấy mình bị bệnh hay có bất kỳ triệu chứng nào", cô nhớ lại.

Theo nữ ca sĩ, giống như nhiều phụ nữ khác, cô từng nghĩ căn bệnh nguy hiểm ấy sẽ không xảy đến với bản thân. Sau khi được chẩn đoán, Shyra Sanchez phải trải qua các cuộc phẫu thuật liên quan đến tuyến vú bên phải, bao gồm phẫu thuật cắt bỏ mô vú và loại bỏ khối u.

Cô cũng được chỉ định sử dụng tamoxifen, loại thuốc điều trị nội tiết thường được dùng cho bệnh nhân ung thư vú có thụ thể hormone dương tính.

Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ còn trải qua một cuộc phẫu thuật cắt tử cung một phần và cho biết bản thân không còn khả năng sinh con. Đây là một trong những mất mát khiến Shyra Sanchez đau lòng nhất.

Dù vậy, nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô đã học cách dành tình yêu thương cho các cháu gái và những người hâm mộ luôn đồng hành cùng mình. Nhớ lại thời điểm phải đối diện với bệnh tật, Shyra Sanchez cho biết cô từng trải qua những ngày tháng đầy sợ hãi trước khi quyết tâm chiến đấu.

"Đột nhiên, có điều gì đó thay đổi trong suy nghĩ của tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không thể để chuyện này xảy ra. Tôi còn quá trẻ để chết. Tôi phải chiến đấu chứ không được sợ hãi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô đã học cách dành tình yêu thương cho các cháu gái và những người hâm mộ luôn đồng hành cùng mình.

Việc điều trị giữa đại dịch COVID-19 càng khiến hành trình của cô trở nên khó khăn. Do những quy định phòng dịch, người thân và bạn bè không được phép đi cùng Shyra Sanchez khi cô bước vào phòng phẫu thuật. "Bạn chỉ có một mình", cô nhớ lại.

Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân từng nghĩ có thể sẽ không sống sót sau ca mổ. "Tôi có thể sẽ không bước ra khỏi đó. Tôi có thể chết", Shyra Sanchez kể.

Sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo vẫn còn những tế bào ung thư hiện diện và tiếp tục phát triển. Vì vậy, ê-kíp điều trị quyết định tiến hành xạ trị. Shyra Sanchez cho biết cô phải xạ trị trong sáu tháng, với tần suất năm ngày mỗi tuần.

Những buổi điều trị kéo dài khiến nữ ca sĩ thường xuyên kiệt sức. "Một hoặc hai tuần đầu, tôi nghĩ mọi chuyện cũng không quá tệ. Nhưng đến khoảng tuần thứ tư, tôi bắt đầu thực sự cảm nhận được tác động. Da tôi bong tróc, cảm giác như đang bị bỏng", cô chia sẻ.

Sau hành trình điều trị đầy thử thách, Shyra Sanchez được xác nhận không còn ung thư vào năm 2023 và duy trì tình trạng này cho đến hiện tại. Năm 2025, cô được ngừng sử dụng tamoxifen theo kế hoạch điều trị. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn phải chụp nhũ ảnh định kỳ và tái khám sáu tháng một lần.

Sau khi bệnh thuyên giảm, Shyra Sanchez bắt đầu tìm hiểu về phẫu thuật tái tạo ngực phải với mong muốn lấy lại sự tự tin đối với cơ thể. Mới đây, cô đã gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nicholas Nikolov để trao đổi về khả năng thực hiện phương pháp này.

Theo bác sĩ Nikolov, mọi phụ nữ từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú đều xứng đáng có cơ hội tìm hiểu những lựa chọn tái tạo phù hợp. Ông nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là đạt được sự cân đối về ngoại hình mà còn hạn chế mức độ can thiệp phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, Shyra Sanchez vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng. Cuối tuần qua, nữ ca sĩ góp mặt tại sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú Dance Your Way to Health ở Los Angeles. Cùng ngày, cô tiếp tục biểu diễn hai ca khúc Dance with Me và Operator tại chương trình The Unstoppable Show, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Los Angeles.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, Shyra Sanchez vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến những phụ nữ đang chiến đấu với ung thư vú, nữ ca sĩ Shyra Sanchez xúc động nói: "Đừng ngừng chiến đấu. Nếu được chẩn đoán mắc bệnh, hãy xây dựng một mạng lưới hỗ trợ vững chắc, gồm những người luôn ở bên và yêu thương bạn".

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh: "Hãy bắt đầu yêu thương bản thân nhiều hơn, bởi tinh thần của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi chuyện".

Sau những mất mát và đau đớn, Shyra Sanchez hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những người đang đối diện với bệnh tật, đồng thời nhắc nhở phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe và việc thăm khám định kỳ.