Ca sĩ Shayda: 'Muốn thử sức với những điều mới và xem mình có thể đi được đến đâu'

Shayda (tên thật là Vũ Đàm Thùy Dung) từng nổi bật tại Giọng hát Việt Nhí mùa 4, qua tiết mục Dạ cổ hoài lang. Sau đó, giọng ca này tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc hát bằng “cây lược vàng” viral trên TikTok, góp phần đưa cô đến cột mốc hơn 40 triệu lượt thích trên nền tảng này. Bước ngoặt thực sự chỉ đến khi cô tái xuất tại Rap Việt mùa 4 dưới cái tên Shayda, cùng một diện mạo hoàn toàn mới, khiến cả 4 huấn luyện viên đều nỗ lực tranh giành.

Album IN PRIVATE có các ca khúc như: Stressed out, Tulips, Addicted, 505, Losing Race, My body knows, Fake love, flexed. Đây như một cách tự sự trong âm nhạc mà Shayda muốn gửi đến khán giả. Nữ ca sĩ đã chia sẻ nhiều điều về album mới trong cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam.

Trở lại với album IN PRIVATE ở tuổi 21, Shayda dường như đang dùng âm nhạc để kể lại câu chuyện mang tính cá nhân của mình với công chúng. Với một gen Z, điều này có là sự liều lĩnh, khi khía cạnh cuộc sống được công khai?

Mỗi người sẽ có một cách khác nhau để chia sẻ câu chuyện của mình. Với mình, âm nhạc là một cách để thể hiện cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân. IN PRIVATE cũng vậy, có những điều mình đưa vào âm nhạc nhưng không nhất thiết phải giải thích quá nhiều. Mình chỉ hy vọng, khán giả có thể tìm thấy sự đồng cảm trong những bài hát đó.

Với dự án này, Shayda lựa chọn chất liệu R&B, hip hop khác hoàn toàn những gì khán giả từng nhớ đến. Việc “lột xác” có phải là cách để Shayda “tạm biệt” quá khứ trước đây?

Thật ra, mình không nghĩ quá nhiều đến việc phải thay đổi hay “lột xác”. Shayda đơn giản là muốn thử sức với những màu sắc âm nhạc mà mình yêu thích. R&B và hip hop cũng là những thể loại mình đã nghe và tìm hiểu từ lâu. Shayda biết, mỗi sự thay đổi đều cần thời gian để khán giả làm quen, nên mình vẫn đang học hỏi và hy vọng có thể làm tốt hơn qua từng sản phẩm.

Trong album IN PRIVATE, Shayda hợp tác với nhiều tên tuổi quốc tế. Mọi người “đoán già đoán non” rằng Shayda thuộc gia đình có điều kiện “khủng”, có mối quan hệ, nên dù là một giọng ca trẻ lại có dịp hợp tác với các tên tuổi như thế. Có thể nói gì về những đồn đoán này?

Thật ra, mọi người có quyền tò mò và đưa ra những góc nhìn riêng. Nhưng với mình, cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế là điều rất đáng trân trọng, vì không phải ai cũng có được những cơ hội như vậy. Shayda vẫn còn trẻ và còn rất nhiều điều phải học hỏi. Mình chỉ mong, mọi người có thể nhìn vào âm nhạc và những gì Shayda đang cố gắng làm, thay vì chỉ nhìn vào những lời đồn đoán.

Lần này, Shayda chọn hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, với các thể loại nhạc cũng kén người nghe. Shayda có lo lắng cách tiếp cận công chúng như thế này sẽ có nhiều mặt hạn chế để phủ sóng tên tuổi qua âm nhạc?

Mình cũng có nghĩ đến điều đó, vì làm nhạc tiếng Anh chắc chắn sẽ có những giới hạn nhất định khi tiếp cận khán giả Việt Nam. Nhưng Shayda muốn thử sức với những điều mới và xem mình có thể đi được đến đâu. Album IN PRIVATE là một dự án mà Shayda dành rất nhiều tâm huyết, không chỉ để mọi người nghe nhạc mà còn để hiểu hơn về màu sắc âm nhạc của mình. Shayda không đặt nặng việc phải được nhiều người biết đến ngay lập tức, mà hy vọng sẽ có những khán giả thật sự đồng cảm và ở lại với âm nhạc của mình.

Nổi bật với 4 chọn ở Giọng hát Việt nhí mùa 4, cùng chất giọng dân ca đẹp, vì sao Shayda không theo tiếp định hướng đang được lòng công chúng?

Shayda rất biết ơn quãng thời gian ở Giọng hát Việt nhí, vì đó là nơi giúp mình được khán giả biết đến và có những bước đầu tiên với âm nhạc. Dòng nhạc dân ca cũng là một phần rất đẹp trong hành trình của Shayda. Nhưng khi lớn lên, mình bắt đầu có những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn khác trong âm nhạc. Shayda muốn thử nghiệm nhiều thể loại hơn để tìm ra màu sắc riêng của mình. Điều đó không có nghĩa là mình từ bỏ những gì đã có, mà chỉ là đang tiếp tục phát triển và hy vọng một ngày nào đó có thể mang đến cho khán giả nhiều phiên bản khác nhau của bản thân.

Shayda đối diện với áp lực của một nghệ sĩ nổi tiếng từ lúc nhỏ như thế nào, đặc biệt là việc giữ được giọng hát khi bước qua tuổi dậy thì?

Việc được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm vừa là may mắn, vừa giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm. Tất nhiên, trong quá trình trưởng thành, giọng hát cũng có những thay đổi nhất định và phải học cách thích nghi với điều đó. Mình vẫn luôn cố gắng luyện tập, chăm sóc giọng hát và học hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm. Đến hiện tại, mình vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nên cứ cố gắng từng ngày thôi.

Cũng gây ấn tượng tại Rap Việt mùa 4, nhưng vì sao Shayda không chọn kết hợp với các huấn luyện viên, các đồng nghiệp từ chương trình này, để đảm bảo độ nhận diện với khán giả?

Thật ra, mình chưa có suy nghĩ nhất định phải kết hợp với ai để tăng độ nhận diện. Mình vẫn rất trân trọng những trải nghiệm và các mối quan hệ có được từ Rap Việt. Còn trong âm nhạc, mình nghĩ, việc hợp tác cũng cần có sự phù hợp về màu sắc và định hướng của từng sản phẩm. Nếu có cơ hội phù hợp trong tương lai thì mình vẫn rất sẵn lòng. Hiện tại, mình muốn tập trung hoàn thiện âm nhạc của mình trước đã.

Cảm ơn ca sĩ Shayda!