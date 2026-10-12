Ca sĩ Quỳnh Thi ra mắt MV đậm chất điện ảnh

Ca sĩ Quỳnh Thi trong MV vừa ra mắt. (Ảnh: NVCC)

MV "Nói đi" của ca sĩ Quỳnh Thi vừa ra mắt được đạo diễn Stephen Nguyễn xây dựng theo hướng phim ngắn. Nhóm sản xuất hướng đến cách thể hiện tiết chế, dành trọng tâm cho câu chuyện và những chuyển biến trong cảm xúc của nhân vật.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, dự án được chuẩn bị từ đầu năm 2026. Ca khúc từng được thử nghiệm với các hướng phối khí ballad, R&B điện tử và disco house trước khi hoàn thiện bản phối chính thức. Ca sĩ Quỳnh Thi cũng tham gia trao đổi với đạo diễn về cách xử lý hình ảnh trong quá trình sản xuất.

MV được xây dựng theo hướng phim ngắn.

Sinh năm 1999 tại Hải Phòng, Quỳnh Thi từng theo học Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2019, cô lọt top 4 cuộc thi Sao Mai ở dòng nhạc nhẹ. Năm 2024, tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, cô giành giải Thí sinh thể hiện ca khúc Hà Nội hay nhất với bài hát "Một khúc sông Hồng" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tháng 1/2025, Quỳnh Thi phát hành album đầu tay "Lạc quan yêu", gồm 5 ca khúc của các nhạc sĩ: Lê Minh Sơn, Bảo Chấn, Phong Việt, Đức Huy và Tuấn Phương.

Phần biểu diễn ca khúc "Lạc quan yêu" của Quỳnh Thi từng giành giải Bạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam trong Liên hoan âm nhạc toàn quốc tổ chức tại Ninh Bình cuối tháng 11/2024.

Với MV "Nói đi", Quỳnh Thi tiếp tục lựa chọn đề tài tình yêu, kết hợp sáng tác âm nhạc với hình thức kể chuyện bằng hình ảnh. Sản phẩm góp thêm hướng thể hiện trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự hài hòa giữa nội dung ca khúc và cách xây dựng câu chuyện trên màn ảnh.