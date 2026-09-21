Ca sĩ Quốc Thiên hé lộ bí mật đời tư, lần đầu nói về tổ ấm

Ca sĩ Quốc Thiên vừa có buổi gặp gỡ đầu tiên dành riêng cho người hâm mộ. Hàng nghìn khán giả thuộc nhiều thế hệ, từ 8X, 9X đến Gen Z, có mặt và đồng thanh hát theo những ca khúc quen thuộc của nam ca sĩ suốt gần 20 năm anh theo đuổi âm nhạc.

Chương trình chia thành 3 phần, gồm nơi thuộc về, người đồng hành và giá trị sống. Quốc Thiên trực tiếp ký tặng, trò chuyện và dành phần lớn thời gian để lắng nghe fan. Một trong những khoảnh khắc được chú ý là màn song ca Hoa và váy không dàn dựng trước cùng người hâm mộ.

Quốc Thiên trong tiết mục "Hoa và váy".

Mở đầu chương trình, nam ca sĩ xem nơi thuộc về là nơi anh tìm được sự bình yên và tình yêu thương nhiều nhất. Với anh, đó là gia đình và fandom Nhà Mây.

Nam ca sĩ sinh ra ở Đồng Nai, hiện sống tại TPHCM. Anh cho biết dù đi đến đâu cũng tìm hương vị quê nhà, bởi là người Việt thì khó lòng xa món ăn Việt quá lâu. Những chuyến đi Mỹ với anh luôn đặc biệt vì gia đình anh có người sinh sống ở đó, cộng thêm nhiều nhà hàng Việt nấu ngon.

Ở châu Á, điểm đến anh mê nhất là Nhật Bản. Quốc Thiên kể mỗi năm đến xứ sở này 2 lần, thích đồ ăn lành mạnh, món cá và những chuyến thăm đền chùa quanh Kyoto.

Khi nói về tổ ấm, Quốc Thiên chia sẻ: "Bên ngoài xã hội có thể rất ồn ào, công việc náo nhiệt nhưng khi trở về tổ ấm, Thiên vẫn muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn". Anh chúc khán giả luôn có được sự an yên bên những giá trị cốt lõi của mình và với anh, giá trị ấy là gia đình.

Quốc Thiên thân thiện và gần gũi với fan trong sự kiện.

Ở phần trò chuyện về người đồng hành, nam ca sĩ nhận mình thuộc cả 2 trường phái, vừa thích ở một mình, vừa muốn có người sẻ chia. Anh thừa nhận khi ở nhà ít nói, cần sự tĩnh lặng để cân bằng lại và chỉ nói nhiều khi đi làm việc hoặc gặp khán giả.

Về chuyện tình cảm, Quốc Thiên khuyên mọi người cứ yêu hết mình và tạo thật nhiều kỷ niệm, vì dù không còn bên nhau kỷ niệm vẫn ở lại. Anh nói bản thân có khả năng chữa lành sau chia tay chỉ vài ngày. Sau đó, anh hát Hơn 1000 năm sau và cười bảo mình nghĩ đến người cũ khi thể hiện ca khúc này.

Quốc Thiên tên thật là Trần Quốc Thiên, sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Khi đang là sinh viên Nhạc viện TPHCM, anh đăng quang Vietnam Idol 2008. Sau chiến thắng, anh phát hành các album Hát cùng tôi (2009), Vì ta quá yêu (2010), Khi anh lặng im (2013) và khẳng định vị trí với những ca khúc như Mong manh tình về, Chia cách bình yên, Lạc. Năm 2023, Quốc Thiên ra mắt MV Hơn 1000 năm sau và năm 2024 tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Cũng trong năm 2024, anh tổ chức live concert kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên SKYNote - Thiên Thanh.

Quốc Thiên hát "Hoa và váy":

Ảnh: NVCC, video: HM