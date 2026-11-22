- Cảm xúc của anh khi nhận lời mời tham gia chương trình “Muôn sắc Việt Nam” như thế nào?

- Tôi rất vui, xúc động và đặc biệt tự hào khi nhận được lời mời tham gia chương trình. Đối với một nghệ sĩ, được góp giọng trong một chương trình mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa dân tộc luôn là niềm vinh dự rất lớn. Tôi nghĩ âm nhạc là phương tiện để nghệ sĩ thể hiện bản thân, đồng thời là cách để chúng ta kể những câu chuyện về quê hương, con người và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam. Vì vậy, được đứng trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ lan tỏa những giá trị ấy đến hàng chục nghìn khán giả là cơ hội rất ý nghĩa đối với tôi.

- Anh đã chuẩn bị những gì về giọng hát, phong cách biểu diễn và tâm thế để hòa mình vào không khí của đêm nghệ thuật đặc biệt này?

- Với bất kỳ sân khấu nào, tôi luôn đặt việc chuẩn bị giọng hát và cảm xúc lên hàng đầu. Nhưng với một chương trình có quy mô và ý nghĩa đặc biệt như “Muôn sắc Việt Nam”, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong từng phần trình diễn. Bên cạnh việc tập luyện, giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tôi cũng dành thời gian tìm hiểu tinh thần, thông điệp của chương trình để có thể truyền tải ca khúc một cách trọn vẹn nhất. Tôi mong rằng khi đứng trên sân khấu, khán giả sẽ cảm nhận được điều này, đồng thời đón nhận niềm tự hào, tình yêu quê hương và những cảm xúc chân thành mà tôi muốn gửi gắm qua âm nhạc.

- Biểu diễn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước khoảng 50.000 khán giả hẳn sẽ mang đến cảm xúc đặc biệt. Anh hình dung thế nào về khoảnh khắc ấy?

- Chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng trong một ca khúc về quê hương, đất nước, tôi đã thấy rất háo hức và xúc động. Một sân vận động với 50.000 khán giả chắc chắn sẽ mang đến nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt. Nhưng với tôi, điều đáng mong chờ nhất là khoảnh khắc tất cả mọi người, dù ở những độ tuổi, thế hệ hay hoàn cảnh khác nhau, đều có thể cùng chung một cảm xúc thông qua âm nhạc. Khi hàng chục nghìn trái tim cùng hướng về những giá trị chung của dân tộc, đó sẽ là trải nghiệm rất khó quên, không chỉ với khán giả, mà còn với chính những nghệ sĩ đứng trên sân khấu.

Ca sĩ Quốc Thiên sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

- “Muôn sắc Việt Nam” quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gạo cội đến các nghệ sĩ đương đại. Anh kỳ vọng sự kết nối ấy sẽ tạo nên dấu ấn gì cho chương trình?

- Tôi nghĩ một trong những điều đẹp nhất của âm nhạc là khả năng kết nối các thế hệ. Mỗi thế hệ nghệ sĩ đều cảm nhận, thể hiện và kể câu chuyện về quê hương, đất nước theo một cách riêng. Khi những màu sắc ấy cùng xuất hiện trên một sân khấu, chúng ta sẽ thấy được sự phong phú và sức sống của âm nhạc Việt Nam. Tôi luôn dành sự trân trọng rất lớn cho những thế hệ nghệ sĩ đi trước, những người đã góp phần tạo nên nền tảng và gìn giữ những giá trị âm nhạc quý báu. Đồng thời, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy các nghệ sĩ trẻ đang tiếp tục làm mới cách tiếp cận, đưa âm nhạc mang bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng. Tôi hy vọng “Muôn sắc Việt Nam” sẽ là nơi những giá trị truyền thống và tinh thần đương đại cùng hòa quyện, để khán giả thuộc nhiều thế hệ đều có thể tìm thấy một phần cảm xúc và niềm tự hào của mình trong chương trình.

- Theo anh, việc tổ chức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và khán giả nhân Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như Ca sĩ Quốc Thiên sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. thế nào trong việc lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc?

- Tôi nghĩ tình yêu văn hóa dân tộc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một giai điệu quen thuộc, một câu hát về quê hương, hay một khoảnh khắc khiến chúng ta xúc động và cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam. Những chương trình như “Muôn sắc Việt Nam” tạo ra một không gian để những cảm xúc ấy được chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, khi âm nhạc truyền thống và đương đại cùng xuất hiện, các giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ, mà còn có cơ hội tiếp cận với những thế hệ khán giả mới. Tôi tin rằng, văn hóa chỉ thực sự có sức sống lâu bền khi được mọi người yêu thương, đón nhận và tiếp tục phát huy trong đời sống hôm nay. Âm nhạc, với khả năng chạm đến cảm xúc rất tự nhiên, chính là một trong những cầu nối gần gũi nhất để làm được điều đó.

- Anh mong muốn truyền tải thông điệp gì qua những ca khúc mình thể hiện trong chương trình?

- Điều tôi muốn gửi gắm trước hết là tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương, đất nước. Mỗi người thể hiện tình yêu đất nước theo những cách rất khác nhau. Là một nghệ sĩ, tôi chọn cách thể hiện tình yêu ấy bằng việc hát thật tốt, làm nghề nghiêm túc và luôn trân trọng những giá trị âm nhạc của dân tộc. Tôi hy vọng rằng, những ca khúc mình thể hiện tại “Muôn sắc Việt Nam” sẽ góp phần khơi gợi trong lòng khán giả những cảm xúc đẹp, để khi chương trình khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là một đêm nhạc đáng nhớ, mà còn là niềm tự hào và tình yêu dành cho những giá trị văn hóa Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn ca sĩ