Ngày 16/11, kênh YouTube Ngũ Long Du Ký đăng video ghi lại chuyến thăm ca sĩ Quế Anh, cựu ca sĩ chính của nhóm SinCo Nữ. Nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đại diện nhóm đến phòng trọ nơi đồng nghiệp cũ đang sống một mình. Hai chị biết đến hoàn cảnh của Quế Anh qua bài kêu gọi giúp đỡ trên trang cá nhân của Bạch Lan. Ở tuổi ngoài 60, nữ ca sĩ mắc ung thư phổi di căn kèm 9 bệnh nền, không còn hát được, không đủ sức đi làm và sống nhờ sự cưu mang của người thân, bạn bè.

Ca sĩ Quế Anh mất giọng sau khi cắt bỏ một lá phổi

Thời trẻ, Quế Anh là giọng hát chính của nhóm SinCo Nữ. Nhóm chủ yếu hát dân ca và những ca khúc quen thuộc thời đó như Mùa xuân chim én bay, Huyền thoại mẹ. Sau khi nhóm tan rã, chị không đi hát riêng mà nhận hát ở trung tâm tiệc cưới của Thanh Hồng, cũng là thành viên nhóm cũ. Theo nữ ca sĩ, công việc này giúp chị cầm cự qua nhiều năm và tự lo được cho bản thân.

Đầu năm 2024, Quế Anh ho kéo dài nên đến bệnh viện khám. Bác sĩ phát hiện trong phổi chị có khối u. Tháng 5/2024, chị phẫu thuật cắt bỏ khối u. Khi kiểm tra lại, bác sĩ thấy phổi trái đã tổn thương nặng nên cắt bỏ luôn cả lá phổi này. Phổi còn lại cũng chỉ hoạt động khoảng một nửa.

Sau ca mổ, giọng nói của Quế Anh thay đổi hoàn toàn và chị không thể hát được nữa. Mất giọng đồng nghĩa với mất nguồn thu nhập duy nhất. Nữ ca sĩ chỉ ở nhà, không làm được việc gì và rơi vào cảnh bệnh tật, bế tắc.

Nghệ sĩ Phi Phụng và ca sĩ Quế Anh. Ảnh: NLDK

Ung thư phổi di căn xương chậu và 9 bệnh nền

Theo ca sĩ Quế Anh, khi phát hiện bệnh của chị mới ở giai đoạn đầu. Nhưng đến nay, ung thư đã di căn sang phổi phải và xương chậu, xung quanh nổi hạch. Chị bắt đầu đau đớn, ăn uống khó nhưng vẫn phải cố ăn để có sức uống thuốc.

Ngoài ung thư, nữ ca sĩ còn mang 9 bệnh nền, trong đó có tim mạch, tiểu đường đã 35 năm, huyết áp, thần kinh tọa, thoái hóa cột sống cổ và thoái hóa khớp chân... Cơ thể Quế Anh bị phù lên do uống thuốc nhiều.

Bác sĩ chỉ định Quế Anh dùng thuốc đặc trị cho trường hợp ung thư tái phát, di căn. Theo chị, thuốc không chữa khỏi bệnh mà giúp kìm hãm để khối ung thư không phát triển nhanh, đồng thời giảm đau và bớt khó thở. Mỗi lọ 30 viên giá 6,5 triệu đồng, dùng được khoảng 1 tháng. Đây là khoản tiền chị phải bỏ ra mỗi tháng để cầm cự với bệnh. Với hoàn cảnh hiện tại, số tiền này quá sức với chị. Nữ ca sĩ thừa nhận tháng nào có tiền chị mới uống, tháng nào không có đành ngừng.

Bác sĩ không bắt kiêng khem nhưng nhiều người khuyên chị không nên ăn đồ bổ. Hôm nào khỏe chị mới tự nấu, phần lớn thời gian chỉ ăn qua loa vì nuốt khó.

Ca sĩ Quế Anh bên Phi Phụng, Phương Dung. Ảnh: NLDK

Sống một mình trong phòng trọ nhờ anh chị em góp tiền

Quế Anh thuê một căn phòng trọ giá 3,5 triệu đồng/tháng. Bác sĩ dặn người bệnh phổi như chị phải ở nơi khô ráo, thoáng khí mới thở được. Trước đó, chị từng ở một phòng chật hơn, tối nào cũng mệt, khó thở, nhiều lần suýt phải đi cấp cứu. Vì vậy, dù giá cao, chị vẫn phải chọn chỗ ở rộng rãi.

Tiền phòng hàng tháng do các anh chị ruột góp lại. Tiền thuốc, tiền khám bệnh và ăn uống Quế Anh phải tự xoay xở.

Trước đây, Quế Anh sống cùng ba mẹ trong căn nhà của gia đình. Khi ba mẹ mất, căn nhà được bán và chia cho các con. Phần tiền của mình, chị đưa cho con trai mua máy quay phim làm công việc tổ chức sự kiện. Từ đó, chị đi ở trọ.

Nữ ca sĩ ly hôn đã 27 năm và sống một mình. Chị có một người con trai. Anh đã lập gia đình và đang ở nhà thuê của công ty để tiện đi làm. Hoàn cảnh của con trai cũng khó khăn. Anh có phụ giúp mẹ nhưng còn phải lo cho vợ con nên không gánh vác được nhiều.

Một mình trong phòng trọ, Quế Anh tự lo mọi việc tắm giặt, sinh hoạt. Chị kể ở trong nhà suốt áp lực, càng nghĩ càng sợ nên thỉnh thoảng vẫn cố ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

Quế Anh theo đạo Phật. Mỗi sáng lúc 5h, chị tụng chú Đại Bi và niệm Phật để lòng nhẹ nhõm hơn. Phi Phụng và Phương Dung trao cho Quế Anh tiền hỗ trợ của nhóm Ngũ Long Du Ký, cùng tiền riêng của mỗi người. Biết Quế Anh ít nấu nướng và ăn uống không được nhiều, họ chuyển thành tiền để chị mua thuốc.

Giọng hát của ca sĩ Quế Anh:

Video: Phương Dung