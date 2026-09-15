Ca sĩ Quang Lê bay gấp về Việt Nam viếng nhạc sĩ Sông Trà

Nhạc sĩ Sông Trà qua đời vào 0h35' ngày 12/9 vì tuổi cao sức yếu. Lễ nhập quan diễn ra chiều cùng ngày tại phường Tây Thạnh, TPHCM. Lễ động quan vào ngày 14/9, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Trên trang cá nhân, chị Thy - con gái nhạc sĩ Sông Trà - cho biết ca sĩ Quang Lê cùng trợ lý đã bay gấp từ Hong Kong, Trung Quốc về Việt Nam để kịp viếng ông.

Sau khi thắp hương và chia sẻ cùng gia đình, anh đã hát các nhạc phẩm nổi tiếng của ông như: Cõi nhớ, Chiều sân ga... rồi tham gia lễ cầu siêu, tụng kinh trong khoảng 2 tiếng. Cử chỉ của nam ca sĩ khiến người thân của nhạc sĩ Sông Trà cảm kích, thấy ấm lòng.

Ca sĩ Quang Lê viếng nhạc sĩ Sông Trà.

Tại đám tang, Quang Lê bồi hồi nhớ và kể những kỷ niệm cũ. Lúc mới sáng tác bài Cõi nhớ không lâu, nhạc sĩ Sông Trà đã gửi cho anh nghe thử và than rằng bài này ít được các ca sĩ thể hiện. Thấy Quang Lê yêu thích giai điệu của tác phẩm, ông vui ra mặt, liền gửi gắm cho anh.

"Đến nay, tôi vẫn giữ tờ giấy có chữ ký của ông làm kỷ niệm", ca sĩ Quang Lê nói.

Nhạc sĩ Sông Trà tên thật Trần Hữu Châu, sinh năm 1940 tại Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ (nay là Nhạc viện TPHCM), từng là giáo viên âm nhạc tại nhiều trường học ở Vũng Tàu. Ông có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Cõi nhớ; Cõi đêm; Chiều sân ga; Tôi yêu người, tôi xa người; Hoa tím đợi chờ...

Quang Lê tham gia tụng kinh cầu siêu cho người nhạc sĩ anh quý mến.

Xa quê nhiều năm nhưng Quảng Ngãi luôn là một phần trong âm nhạc của Sông Trà. Khi theo đuổi sự nghiệp sáng tác, ông đã dùng tên viết tắt của con sông Trà Khúc tại quê nhà làm nghệ danh. Ông còn viết nhiều tác phẩm dành riêng cho xứ Quảng như Thương lắm Trà giang, Qua sông Trà Khúc mùa hạ, Tự tình quê hương, Về thăm quê hương... Ngoài ra, Sông Trà còn là tác giả của nhiều bài nhạc thiếu nhi.

Năm 1970, Sông Trà cùng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Thông Đạt sang Nhật biểu diễn nghệ thuật. Sau năm 1975, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định tại TPHCM, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Quang Lê hát "Cõi nhớ" - nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Sông Trà

Những năm sau này, nhạc sĩ Sông Trà sống cùng con cháu tại TPHCM. Vài ngày trước khi mất, ông yếu, trí nhớ giảm sút, không nhận ra đạo diễn Hồng Sơn, ca sĩ Lý Dương và ca sĩ Phương Anh khi họ đến nhà thăm.

Ảnh: FBNV