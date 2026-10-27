Ca sĩ Quân A.P chính thức công khai với Lê Khanh

Sau thời gian chuẩn bị, tối 27/10 Quân A.P trở lại đường đua âm nhạc với MV 3 phải 6 đừng. Ca khúc thuộc dòng nhạc Pop có tiết tấu vừa phải, là sở trường của Quân A.P khi khoe được nốt trầm tự sự nhưng không quá bi luỵ. Âm nhạc trong 3 phải 6 đừng góp phần tạo nên không khí trẻ trung, đồng thời mở ra không gian để Quân A.P thể hiện màu sắc riêng ở sản phẩm lần này.

Ca sĩ Quân A.P công khai Lê Khanh trong MV mới.

Trở lại với MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P mang đến một sản phẩm được xây dựng trên concept hình ảnh giàu tính biểu tượng. Trong đó, nam ca sĩ hóa thân thành “The Boss”, người luôn sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo những luật lệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của “The Girl” do Lê Khanh đảm nhận đã làm xáo trộn mọi trật tự vốn có, mở ra những thay đổi nằm ngoài dự tính của nhân vật.

Sự kết hợp giữa Quân A.P và Lê Khanh tạo nên nét tương phản xuyên suốt MV. Không chỉ là câu chuyện về hai nhân vật, mối liên kết giữa “The Boss” và “The Girl” còn gợi mở cuộc va chạm giữa lý trí và cảm xúc.

Ngay từ khi đăng poster 3 phải 6 đừng, sự xuất hiện của Quân A.P bên cạnh “nửa kia” đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nói về lần góp mặt của Lê Khanh trong dự án mới của mình, Quân A.P cho biết: “Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong ‘3 phải 6 đừng’ mà ê-kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Lê Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh”.

Quân A.P và Lê Khanh là cặp đôi được khán giả quan tâm.

Sau khi ra mắt MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P cũng tiết lộ EP mới có tên Hóa điên sẽ được ra mắt vào 3/11 sắp tới. Điều này cho thấy sự chăm chỉ trong hoạt động âm nhạc của Quân A.P. Dù bận rộn nhiều lịch trình, show thực tế nhưng thứ anh hướng đến sau cùng vẫn là sản phẩm âm nhạc cá nhân dành cho khán giả.

Liên tục có những hoạt động nổi bật, 2026 tiếp tục là một năm rực rỡ với Quân A.P hứa hẹn mang đến nhiều điều đặc biệt.