Ca sĩ Ploong Thiết và cú chuyển mình từ sân khấu 'Tiếng hát Hà Nội'

Từ chàng trai miền núi đến hành trình nghệ thuật

Sinh ra và lớn lên ở A Lưới, vùng núi phía Tây thành phố Huế, chàng trai Ploong Thiết (tên thật Hồ Văn Thiết) mang trong mình tình yêu âm nhạc từ thuở nhỏ. Thế nhưng, giữa núi rừng quê nhà, niềm đam mê của anh chưa có nhiều điều kiện để phát triển. Chỉ đến khi lên thành phố Huế học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, anh mới có thêm cơ hội thể hiện giọng hát của mình.

Sống xa gia đình, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương nhiều khi trở thành điều khó tránh khỏi với chàng trai trẻ. Âm nhạc vì thế vừa là niềm vui, vừa là cách để anh vơi đi nỗi nhớ núi rừng. Hát cùng bạn bè, tìm tòi những bài ca yêu thích, Ploong Thiết dần nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu, được cất tiếng hát để nhiều người cùng lắng nghe.

Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết, giải Ba Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002. Ảnh: Văn Tuyến

Năm 2002, với hành trang là niềm đam mê và sự tự tin của tuổi trẻ, anh mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình Hà Nội” lần thứ V và giành giải Ba. Khi ấy, Ploong Thiết chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, cũng chưa hình dung hết con đường nghệ thuật phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Anh chỉ có một khát vọng giản dị, đó là được hát, được cống hiến và được khán giả đón nhận.

Nhớ lại những ngày đầu ấy, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết hồn nhiên nói:.”Thuộc bài nào thì hát bài đấy”. Nhưng chính sự chân thành cùng khát khao cháy bỏng đã giúp chàng trai miền núi mạnh dạn bước vào một sân chơi lớn, mở ra những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Với Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết, dấu mốc ấy không dừng lại ở một giải thưởng. Sau khi giành giải Ba, anh được đặc cách tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2003 và xuất sắc giành giải Nhì với ca khúc dân ca Pa Cô “A Miêng ơi”. Từ đây, giọng hát mang âm hưởng núi rừng của anh được đông đảo công chúng biết đến, yêu mến hơn.

Việc tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" năm 2002 là dấu mốc đặc biệt với ca sĩ Ploong Thiết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh được phân công về Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Năm 2015, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Hiện công tác tại Nhà hát Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, anh miệt mài biểu diễn, đưa tiếng hát đến với khán giả ở nhiều vùng miền trong nước và cả những sân khấu quốc tế.

Từ “Chuyện tình thảo nguyên”, “Tình ca Tây Nguyên”, “Ngọn lửa cao nguyên” đến “Giấc mơ Chapi”, “Đi tìm bóng núi”, “Tiếng cồng quê tôi”, những ca khúc gắn với tên tuổi ca sĩ Ploong Thiết không chỉ cho thấy chất giọng khỏe, sáng, giàu cảm xúc mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người và quê hương Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2002. Bởi từ đây, anh đã có thêm niềm tin để tiếp tục đi xa hơn. “Tôi càng cảm thấy biết ơn cuộc thi ngày ấy, bởi có những trải nghiệm đó mới có tôi của ngày hôm nay”, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết chia sẻ.

Bệ phóng cho những giọng ca dám ước mơ

Sau hơn hai thập niên gắn bó với nghệ thuật, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết hiểu rằng, trưởng thành trong nghề không chỉ là sở hữu một giọng hát tốt hay có thêm những giải thưởng. Đó còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và học cách làm chủ sân khấu. Với anh, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2022 chính là một trong những nấc thang đầu tiên của hành trình ấy.

Sau nhiều năm ca sĩ Ploong Thiết vẫn miệt mài đứng trên sân khấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quan trọng hơn, cuộc thi giúp anh nhận ra rằng muốn theo đuổi nghệ thuật lâu dài, niềm đam mê phải đi cùng nghị lực và sự bền bỉ. “Tôi biết ơn Ban tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” khi đó đã giúp tôi vững vàng hơn khi đứng trên sân khấu, có tâm hồn phong phú hơn và để giọng hát tiếp tục bay cao, bay xa. Đó chính là nền tảng quan trọng cho hành trình nghệ thuật của tôi”, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết bộc bạch.

Từ trải nghiệm của mình, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết gửi gắm tới các thí sinh tham gia “Tiếng hát Hà Nội” năm 2026 lời nhắn nhủ chân thành: "Hãy nuôi dưỡng ước mơ, mạnh dạn thử sức và đừng để sự e dè khiến mình bỏ lỡ cơ hội". Theo anh, không phải ai tham gia cuộc thi cũng có thể giành giải thưởng, bởi thành công còn phụ thuộc vào năng lực, quá trình rèn luyện và nhiều yếu tố khác. Nhưng nếu không dám bước lên sân khấu, người trẻ sẽ khó biết mình có thể đi xa đến đâu.

Ca sĩ Ploong Thiết luôn được khán giả yêu mến. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh cho rằng giá trị của một cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Đó còn là cơ hội để mỗi thí sinh khám phá khả năng của bản thân, học hỏi từ những người có chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với áp lực biểu diễn. Những điều nhận được trong quá trình dự thi có thể trở thành hành trang quý giá, ngay cả khi thí sinh chưa đạt được giải thưởng như mong muốn.

“Giải thưởng chỉ là một phần, cái lớn hơn là được tham gia, được là chính mình trong cuộc thi này”, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, các thí sinh hôm nay còn có thêm lợi thế từ sự phát triển của công nghệ số và những nền tảng như TikTok. Nếu biết tận dụng, người trẻ có thể đưa giọng hát, cá tính nghệ thuật của mình đến với công chúng nhanh hơn, đặc biệt là khán giả trẻ. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng năng lực chuyên môn, sự nghiêm túc và tinh thần sáng tạo của người nghệ sĩ.

Bản thân Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết vẫn đều đặn đi biểu diễn ở nhiều vùng miền, tham gia các chương trình phục vụ bộ đội và nhân dân, cũng như những chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Với anh, niềm vui lớn nhất không chỉ là được đứng trên sân khấu mà còn là được mang lời ca, tiếng hát đến với đồng bào, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa dân tộc.

Từ một chàng trai Pa Cô mộc mạc đến người nghệ sĩ được công chúng yêu mến, hành trình của anh Ploong Thiết cho thấy một cuộc thi có thể mở ra cánh cửa đầu tiên cho những ước mơ nghệ thuật. Cơ hội ấy không thay thế sự khổ luyện hay nỗ lực cá nhân, nhưng có thể giúp người trẻ thêm tự tin để bước tiếp.

Ra đời từ năm 1994, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” từng góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều giọng ca được công chúng yêu mến như NSND Mai Hoa, Tiến sĩ - giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên… Sau khi được tổ chức trở lại thường xuyên từ năm 2023, cuộc thi từng bước đổi mới về quy mô, định dạng chương trình và phương thức tiếp cận công chúng. Tiếp nối hành trình đó, “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, tầm vóc và sức lan tỏa, kết hợp những chuẩn mực nghệ thuật với tinh thần sáng tạo, công nghệ và khả năng kết nối công chúng. Cuộc thi hướng đến vai trò rộng hơn trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô, nơi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và có cơ hội phát triển lâu dài.