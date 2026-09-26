Ca sĩ Phương Thanh bị bắt gặp 'trộm đồ', lý do gây bất ngờ

Sau khi hoàn thành phần biểu diễn trong một đêm nhạc Trung thu, ca sĩ Phương Thanh không trở về ngay mà có hành động đặc biệt phía sau sân khấu. Câu chuyện được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả thích thú bởi cách kể dí dỏm nhưng cũng cho thấy sự gần gũi của cô với người dân.

Cụ thể, Phương Thanh đăng tải đoạn clip ghi lại một số khoảnh khắc hậu trường và viết: “Sau giờ hát Trung thu... Em lén lút đi ăn trộm quà của Sư thầy. Tặng thêm cho dân làng. Thầy hoan hỉ canh cửa… cho con ăn trộm thoải mái luôn”.

Phương Thanh chia sẻ câu chuyện đi "ăn trộm đồ" khiến khán giả thích thú.

Cách dùng từ hài hước của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. “Ăn trộm quà” trong câu chuyện của Phương Thanh thực chất là lấy những phần quà được chuẩn bị để trao tặng người dân. Đáng chú ý, cô còn nhấn mạnh sự đồng thuận của sư thầy khi gọi đây là một màn “ăn trộm” đặc biệt.

Không phải một câu chuyện lớn phía sau sân khấu, nhưng khoảnh khắc này cho thấy một khía cạnh khá đời thường của Phương Thanh. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian tham gia hoạt động bên lề và gửi những món quà đến người dân trong dịp Trung thu.

Với cách kể tự nhiên, Phương Thanh biến một hành động giản dị thành câu chuyện vui trên mạng xã hội. Sự hài hước vốn là một trong những nét tính cách thường được nữ ca sĩ thể hiện khi giao tiếp với khán giả, giúp hình ảnh của cô không bị giới hạn trong vai trò một nghệ sĩ đứng trên sân khấu.

Hành động "ăn trộm" của Phương Thanh nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Những năm gần đây, Phương Thanh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện tại các chương trình, đêm nhạc và sự kiện âm nhạc, đồng thời giữ phong cách trình diễn giàu năng lượng đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp.

Bên cạnh âm nhạc, Phương Thanh cũng có thêm những lần xuất hiện trên màn ảnh. Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp nữ ca sĩ duy trì sự hiện diện trước công chúng, đồng thời cho thấy cô không bó hẹp bản thân trong một vai trò duy nhất.

Phương Thanh từng là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt giai đoạn cuối thập niên 1990 và những năm 2000. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi nữ ca sĩ trở thành một phần ký ức âm nhạc của khán giả thuộc nhiều thế hệ.

Theo thời gian, Phương Thanh không còn xuất hiện với mật độ dày đặc như giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn duy trì được dấu ấn riêng nhờ cá tính âm nhạc mạnh mẽ và phong cách biểu diễn đặc trưng.

Ở hiện tại, những hoạt động của Phương Thanh không chỉ xoay quanh các sản phẩm âm nhạc hay sân khấu lớn. Những khoảnh khắc đời thường như câu chuyện “đi ăn trộm quà” sau đêm nhạc Trung thu cũng góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi hơn của nữ ca sĩ với công chúng.

Sau nhiều thập kỷ ca hát, Phương Thanh vẫn giữ được sức nóng tên tuổi.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Phương Thanh tiếp tục lựa chọn cách xuất hiện theo dấu ấn riêng. Không còn đặt trọng tâm vào việc duy trì hào quang của một thời, nữ ca sĩ vẫn có những hoạt động nghệ thuật và tương tác với khán giả theo cách tự nhiên, trong đó có cả những câu chuyện nhỏ nhưng đủ khiến người xem bật cười như màn “ăn trộm quà” đặc biệt lần này.