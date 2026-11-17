Muốn người trẻ thêm yêu văn hóa Việt qua âm nhạc

Gạo của ta là ca khúc mới nhất của Phương Mỹ Chi ra mắt hồi tháng 10. Chưa đầy một tháng, MV đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, cùng hàng triệu lượt xem - nghe trên các nền tảng mạng xã hội.

Với dự án mới, Phương Mỹ Chi tiếp tục lựa chọn chất liệu văn hóa dân tộc làm cảm hứng sáng tạo. Ca khúc khai thác hình ảnh hạt gạo - biểu tượng gần gũi với đời sống người Việt từ xưa tới nay.

Phương Mỹ Chi khuấy động sân khấu với ca khúc mới viết về hạt gạo.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Mỹ Chi cho biết trong mỗi dự án âm nhạc, cô và ê-kíp đều mong muốn đưa những thông điệp, giá trị đẹp của Việt Nam vào cách thể hiện mới mẻ, gần gũi hơn. Qua đó, người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận, cảm nhận và thêm yêu những giá trị văn hóa dân tộc.

Nữ ca sĩ cũng mang ca khúc này trình diễn tại Nhạc hội Dân chơi dân ca, sự kiện quy tụ 5.000 khán giả. Trên sân khấu, tiết mục được dàn dựng với sắc vàng lúa chín làm chủ đạo, tái hiện không khí mùa gặt. Hình ảnh mùa vàng bội thu gợi nhắc thành quả lao động bền bỉ của người nông dân Việt Nam. Đông đảo người xem hưởng ứng, đồng thanh hát theo giai điệu, tạo nên không khí sôi động tại đêm nhạc.

Phương Mỹ Chi hát "Gạo của ta" trong nhạc hội

Dù kỳ vọng tác phẩm được đón nhận, Phương Mỹ Chi vẫn bất ngờ trước mức độ hưởng ứng của mọi người. Điều khiến nữ ca sĩ vui hơn cả là ca khúc có thể truyền cảm hứng đến người trẻ về tinh thần nỗ lực, theo đuổi ước mơ và khát vọng vươn xa, đồng thời không quên cội nguồn.

“Dù chúng ta có đi xa đến đâu, có chinh phục những chân trời mới như thế nào, việc hiểu và tự hào về nguồn cội vẫn luôn là điều đẹp và cần thiết”, Phương Mỹ Chi nói.

Muốn trưởng thành hơn, không chạy theo hào quang

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Phương Mỹ Chi thừa nhận bản thân chịu những áp lực nhất định trước mỗi sản phẩm. Nữ ca sĩ luôn muốn dự án sau có thêm điểm mới, được đầu tư chỉn chu hơn nhưng không muốn chạy theo xu hướng chỉ để gây chú ý của công chúng.

Ca sĩ không muốn đánh đổi để chạy theo hào quang nhất thời.

Điều khiến cô trăn trở nhất không hẳn là sự cạnh tranh hay nỗi lo mất đi sức hút mà là làm sao để liên tục phát triển nhưng vẫn giữ được sự chân thành trong âm nhạc và những giá trị đã chọn.

Sau nhiều trải nghiệm, giọng ca sinh năm 2003 nhận ra sức hút của một nghệ sĩ không nên chỉ được đo bằng mức độ nổi tiếng ở một thời điểm. Quan trọng hơn, người làm nghề cần có những câu chuyện mới để kể, giữ được sự tò mò trong hành trình học hỏi và đủ dũng cảm để thử nghiệm những điều khác biệt.

Giọng ca sinh năm 2003 ấp ủ nhiều hoài bão trong 5-10 năm tới.

Trong 5-10 năm tới, Phương Mỹ Chi mong muốn tiếp tục được đứng trên sân khấu, làm âm nhạc và có cơ hội gặp gỡ nhiều khán giả hơn ở trong nước lẫn quốc tế. Cô cũng muốn thử sức ở nhiều vai trò sáng tạo hơn, tham gia sâu vào quá trình hình thành ý tưởng, định hướng và kể câu chuyện cho các dự án.

“Chỉ cần mỗi năm nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành, hiểu mình hơn và vẫn còn nguyên niềm háo hức khi được làm nghề, như vậy đã là một hành trình rất đáng quý rồi”, Phương Mỹ Chi bộc bạch.

Ảnh, clip: NVCC