Chúng con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển. Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại, chúng con có thể tiếp cận kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới. Nhưng giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng, hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Đó là tiếng Việt thân thương, là lời ru, là những chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng, những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng chúng con lớn lên, dạy chúng con biết sống nghĩa tình, biết yêu thương con người, trân trọng cội nguồn, và trên hết, luôn tự hào mình là người Việt Nam. Với riêng con, những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa con đến với tình yêu thương của khán giả.

Từ đó đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để con tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình. Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: “Hồn Việt đưa ta lớn lên!”.

Cách đây tròn 80 năm, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức. 80 năm đã trôi qua, thế hệ trẻ chúng con vô cùng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh để giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền cho hôm nay những giá trị văn hóa vô cùng quý báu.

Qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam. Thừa hưởng di sản ấy là niềm tự hào; tiếp nối và làm giàu thêm di sản ấy là trách nhiệm của chúng con.

Ngày nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, tuổi trẻ chúng con có thêm nhiều điều kiện để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp sức gìn giữ, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc. Từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt; từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, nhiều bạn trẻ đang đưa văn hóa vào đời sống bằng những cách làm mới, gắn bảo tồn với phát triển, lan tỏa giá trị tinh thần đồng thời tạo ra giá trị kinh tế.

Những sản phẩm, mô hình ấy góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

Tự hào được góp sức vào hành trình ấy, chúng con luôn ý thức rằng mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng con cũng hiểu rằng, những việc mình làm được còn rất nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Để đất nước vươn lên hùng cường, không chỉ vững mạnh về kinh tế mà còn có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thế hệ trẻ chúng con còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế”.

Chúng con nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu sắc hơn lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông đã trao truyền; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm, nêu cao khát vọng cống hiến.

Từ những việc làm hằng ngày, chúng con sẽ góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, sẻ chia với cộng đồng và chăm lo cho thế hệ măng non. Chúng con nguyện phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, làm chủ kỹ năng số để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông tin tích cực và câu chuyện đẹp.

Chúng con sẽ cùng nhau đóng góp ý tưởng, sáng kiến, quảng bá những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

80năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ chúng con nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối; để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai. Bởi, còn văn hoá trong tim là dân tộc còn, còn văn hoá muôn đời Việt Nam sắt son.