Ca sĩ Phương Mai gửi “Lời yêu cho con” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ca sĩ Phương Mai Soprano ra mắt MV “Lời yêu cho con” – sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh

Ca sĩ Phương Mai chính thức phát hành MV Lời yêu cho con vào ngày 18.10. Được giới thiệu trong tháng Mười, tác phẩm hướng đến chủ đề tình mẫu tử và vai trò của người phụ nữ trong gia đình, đồng thời mở ra một cuộc gặp gỡ giữa giọng hát của nữ nghệ sĩ với những cảm xúc thân thuộc trong đời sống mỗi người.

Hát “Lời yêu cho con” bằng trải nghiệm của chính mình

Có những tình yêu không cần diễn đạt bằng lời lớn lao, mà hiện diện trong những điều bình dị: một lời dặn trước khi ra khỏi nhà, sự quan tâm dành cho con hay nỗi lo lắng âm thầm khi con bước vào cuộc sống tự lập.

Với Lời yêu cho con, Phương Mai lựa chọn kể câu chuyện tình cảm gia đình qua âm nhạc, đưa những rung động gần gũi ấy đến với khán giả nhân dịp tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Lời yêu cho con là sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh viết riêng cho giọng hát Phương Mai. Tác phẩm từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc tháng 11.2024 và được nữ nghệ sĩ lựa chọn giới thiệu đến công chúng qua MV phát hành ngày 18.10.

Được biết đến với tên gọi Phương Mai Soprano, Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai hiện là Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Song song với biểu diễn, chị còn tham gia giảng dạy và công tác quản lý đào tạo.

Ở Lời yêu cho con, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở nền tảng chuyên môn thanh nhạc, mà còn ở sự đồng điệu giữa người thể hiện và chủ đề tác phẩm.

Là một người mẹ, Phương Mai có những trải nghiệm riêng để cảm nhận tình yêu dành cho con, từ niềm vui khi chứng kiến con trưởng thành đến những lo lắng khó gọi thành tên và mong muốn được chở che, đồng hành.

Nếu kỹ thuật thanh nhạc giúp người nghệ sĩ làm chủ giọng hát, thì trải nghiệm sống mang đến chiều sâu cảm xúc cho cách thể hiện.

Với Phương Mai, hai yếu tố ấy gặp nhau trong Lời yêu cho con, tạo điểm tựa để chị chuyển tải tác phẩm bằng cả năng lực chuyên môn lẫn sự đồng cảm từ chính cuộc sống của mình.

Ca sĩ Phương Mai gửi “Lời yêu cho con” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tình mẫu tử cũng là chủ đề có sức gợi mở với những khán giả trẻ. Khi trưởng thành, khi sống xa gia đình, nhiều người mới nhận ra tình yêu của mẹ vẫn luôn hiện diện trong những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường: cuộc gọi hỏi han, lời nhắc giữ gìn sức khỏe hay sự quan tâm bền bỉ dù con đã có thể tự lập.

Đặt trong dịp 20.10, MV vì thế còn gợi nhắc về những cách bày tỏ tình cảm giản dị mà ý nghĩa.

Đôi khi, một bài hát được chia sẻ, một lời cảm ơn hay vài phút trò chuyện cũng có thể trở thành món quà dành cho người phụ nữ luôn dõi theo và yêu thương gia đình.

Bên cạnh công việc nghệ thuật và giảng dạy, cuộc sống gia đình cũng là một phần trong hành trình của Phương Mai.

Chị có sự đồng hành của chồng là ca sĩ Tùng Lâm, hiện cũng là giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giáo dục, Tùng Lâm thấu hiểu những yêu cầu của nghề mà vợ theo đuổi.

Sự chia sẻ, hỗ trợ từ người bạn đời là điểm tựa để Phương Mai dành tâm sức cho biểu diễn, giảng dạy và những dự định nghệ thuật, đồng thời chăm lo cuộc sống gia đình.

Góc nhìn này giúp hình ảnh Phương Mai trở nên gần gũi hơn: phía sau một nữ nghệ sĩ có chuyên môn và thành tích là người phụ nữ cũng tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc với gia đình.

Những trải nghiệm trong đời sống, tình yêu thương và sự sẻ chia trở thành một phần chất liệu cảm xúc để chị đến gần hơn với những tác phẩm viết về tình thân.

Từ giảng đường đến hành trình nâng đỡ những giọng hát trẻ

Không chỉ biểu diễn, Phương Mai còn được mời làm giám khảo tại nhiều cuộc thi âm nhạc thính phòng. Kinh nghiệm học tập, thi đấu và giảng dạy giúp chị có thêm góc nhìn trong việc đánh giá, đồng hành cùng các giọng hát trẻ trên con đường phát triển nghề nghiệp.

Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai hiện là Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Trong vai trò người thầy, chị từng ví người ca sĩ như một viên kim cương thô cần được mài giũa để tỏa sáng.

Quan niệm ấy thể hiện sự kiên nhẫn và tinh thần đồng hành trong đào tạo, nơi mỗi học trò cần được bồi đắp cả kỹ thuật, cảm xúc lẫn bản lĩnh nghề nghiệp qua từng giai đoạn.

Sự tận tâm trên giảng đường, kinh nghiệm biểu diễn và trải nghiệm làm mẹ cùng góp phần tạo nên những góc nhìn khác nhau trong đời sống của Phương Mai.

Ở đó, việc nuôi dưỡng, đồng hành và nâng đỡ không chỉ hiện diện trong gia đình mà còn được thể hiện qua công việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ tiếp nối.

MV Lời yêu cho con có phần phối khí của Cao Đình Thắng, vocal của Team Lương Ngọc Châu; Mạnh Tuấn và MucaStudio đảm nhiệm thu âm, mastering. Xuân Mạnh AI phụ trách giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh, AI Artist, dựng phim và hiệu ứng.

Phát hành ngày 18.10, Lời yêu cho con đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Phương Mai và khán giả qua câu chuyện tình cảm gia đình.

Nếu những giải thưởng góp phần giới thiệu năng lực nghề nghiệp của nữ nghệ sĩ, thì MV lần này mở ra một góc nhìn khác về chị: một giọng hát soprano được đào tạo bài bản, đồng thời là người mẹ gửi gắm tình yêu và những trải nghiệm của mình vào âm nhạc.