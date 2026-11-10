Ca sĩ Phương Ly hủy show vì Phương Mỹ Chi

Sau đêm diễn bùng nổ của nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại Hà Nội vào cuối tuần qua, Phương Mỹ Chi mới đây đã chia sẻ loạt hình ảnh đáng nhớ trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các nghệ sĩ, tiền bối và toàn bộ ê-kíp đã đồng hành cùng mình trong dự án.

Phương Mỹ Chi đã hoàn thành hai đêm diễn Dân Chơi Dân Ca đầy bùng nổ

Không chỉ là dịp nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, bài đăng của nữ ca sĩ còn khiến nhiều người xúc động bởi những chia sẻ đầy tình cảm dành cho từng người cộng sự. Phương Mỹ Chi gọi họ là những "mối lương duyên đặc biệt", những người đã cùng cô chèo lái con thuyền âm nhạc và tiếp thêm động lực trên hành trình theo đuổi các giá trị văn hóa dân tộc.

Mở đầu lời tri ân, giọng ca sinh năm 2003 dành sự trân trọng đặc biệt cho các nghệ sĩ tiền bối. Cô gửi lời cảm ơn NSND Tự Long vì sự dẫn dắt duyên dáng, hóm hỉnh và những câu chuyện truyền cảm hứng dành cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Với Phương Mỹ Chi, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ không chỉ góp phần tạo nên màu sắc riêng cho chương trình mà còn giúp mọi người cảm nhận rõ hơn giá trị của những điều bình dị mà cô và các cộng sự đang theo đuổi.

Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn NSND Tự Long vì sự dẫn dắt duyên dáng, hóm hỉnh và những câu chuyện truyền cảm hứng dành cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ tình cảm dành cho nghệ sĩ Thanh Ngoan, người đã hai lần có dịp đứng chung sân khấu với cô, đồng thời đồng hành trong vai trò cố vấn xuyên suốt dự án. Phương Mỹ Chi cho biết mỗi lần gặp lại, nữ nghệ sĩ tiền bối đều mang đến nguồn năng lượng hào sảng, chân tình và tiếp thêm nhiều động lực cho mình.

Nghệ sĩ Thanh Ngoan và Phương Mỹ Chi

Bên cạnh đó, cô không quên nhắc đến nghệ sĩ Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh. Dù có lịch trình biểu diễn ở nước ngoài, cả hai vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia, đồng hành và tập luyện cùng ê-kíp. Phương Mỹ Chi xem sự góp mặt của hai nghệ sĩ là món quà quý giá, đồng thời thể hiện sự biết ơn trước tâm huyết mà họ dành cho chương trình.

Đối với các đồng nghiệp trẻ, nữ ca sĩ cũng dành những lời nhắn gửi đầy yêu thương. Cô đặc biệt xúc động khi nhắc đến Phương Ly với biệt danh "Nguyên Soái", người đã hủy một show diễn để có mặt tại Hà Nội, đồng hành cùng mình trong sự kiện. Sự hy sinh và tình cảm của người chị khiến Phương Mỹ Chi không giấu được sự xúc động.

Phương Ly và Phương Mỹ Chi

Với RHYDER, Phương Mỹ Chi trân trọng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, luôn cổ vũ và hiện diện trong những cột mốc quan trọng của nhau. Trong khi đó, Double 2T được nhắc đến như một người đồng điệu trên hành trình gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc. Phương Mỹ Chi bày tỏ mong muốn cả hai sẽ tiếp tục nỗ lực để mang những chất liệu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khác được nữ ca sĩ nhắc đến là màn trình diễn ca khúc Có Nhau cùng Nguyễn Hùng. Phương Mỹ Chi cho biết đã mong chờ từ lâu ngày cả hai có thể cùng đứng trên sân khấu, đặc biệt khi được hòa giọng với hàng nghìn khán giả. Đối với Phương Mỹ Chi, đó là khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa, giúp ca khúc có thêm một đời sống cảm xúc đặc biệt khi đến với người nghe.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn dành lời cảm ơn cho một người thương đã vượt qua sự lo lắng của bản thân để cùng cô tạo nên một dấu mốc mới. Theo chia sẻ của Phương Mỹ Chi, đây là lần đầu tiên người này thử sức với vũ đạo và trình diễn trên sân khấu. Dù có nhiều bỡ ngỡ, cả hai cuối cùng vẫn hoàn thành phần trình diễn và nhận được tình cảm từ khán giả.

Phương Mỹ Chi và RHYDER

Pháo cũng là cái tên được Phương Mỹ Chi nhắc đến với tình cảm đặc biệt. Cô bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến người bạn thân ngày càng mạnh mẽ và thành công, đồng thời cảm ơn Pháo vì đã luôn ở bên, từ thời điểm cả hai đồng hành trong Vũ Trụ Có Anh cho đến hiện tại.

Khép lại bài viết, Phương Mỹ Chi gửi lời tri ân đến toàn thể ê-kíp, đội ngũ biên đạo, vũ công, các đối tác truyền thông cùng những cá nhân đã âm thầm đóng góp cho dự án. Nữ ca sĩ khẳng định chính sự tận tâm và cống hiến của tất cả mọi người đã góp phần tạo nên hai đêm nhạc hội Dân Chơi Dân Ca bùng nổ. Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có những cộng sự tài năng kề vai sát cánh và cho biết sẽ luôn ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Phương Mỹ Chi và Pháo

Qua những chia sẻ này, có thể thấy Dân Chơi Dân Ca không đơn thuần là một chương trình biểu diễn mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình kết nối của Phương Mỹ Chi với nhiều thế hệ nghệ sĩ. Từ những tên tuổi gạo cội đến các đồng nghiệp trẻ, tất cả cùng góp mặt trong một không gian âm nhạc nơi chất liệu truyền thống được kể lại bằng tinh thần hiện đại.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất mà Phương Mỹ Chi nhận được sau hai đêm nhạc không chỉ là những tràng pháo tay hay khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, mà còn là những mối quan hệ đẹp được vun đắp bằng sự trân trọng, đồng cảm và tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định