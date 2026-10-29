Ca sĩ Phúc Tiệp tiết lộ điều đặc biệt về NSND Quang Thọ

Trong hành trình 25 năm ca hát, ca sĩ Phúc Tiệp luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho NSND Quang Thọ - người thầy anh ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp và gắn bó từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học.

Ca sĩ Phúc Tiệp cho biết NSND Quang Thọ là người thầy dìu dắt anh từ những năm đầu tiên, có ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ.

Điều khiến Phúc Tiệp nhớ mãi không chỉ là những bài học thanh nhạc mà còn là sự chăm sóc ân cần của thầy. Mỗi khi chuẩn bị đi thi, anh thường được NSND Quang Thọ gọi đến nhà, tự tay hầm gà bồi bổ, nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện.

Nam ca sĩ ví sự chăm chút ấy giống như cách người ta chuẩn bị cho một chú “gà chọi” trước khi ra trận, phải đảm bảo sức khỏe để có thể trạng tốt nhất. Những kỷ niệm giản dị ấy khiến anh cảm nhận tình thầy trò gần gũi như người thân trong gia đình.

Trước khi gặp NSND Quang Thọ ngoài đời, Phúc Tiệp đã yêu mến giọng hát và phong thái biểu diễn hào sảng của nghệ sĩ. Vì vậy, khi được học người mình ngưỡng mộ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh xem đó là dấu mốc đặc biệt.

Trong quá trình học tập, Phúc Tiệp được nhận xét có nhiều nét tương đồng với thầy, từ chất giọng, phong cách biểu diễn đến tính cách. Nam ca sĩ cho rằng những điểm giống nhau ấy phần nhiều xuất phát từ tố chất tự nhiên, chứ không phải sự cố tình bắt chước.

Với Phúc Tiệp, sự dìu dắt của NSND Quang Thọ không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở cách người thầy quan tâm đến học trò trong cuộc sống. Mối gắn bó ấy vẫn được duy trì khi anh trưởng thành, trở thành ca sĩ và giảng viên thanh nhạc. Hiện Phúc Tiệp còn giữ vai trò kết nối các thế hệ học trò từng được NSND Quang Thọ đào tạo, tự nhận mình là “lớp trưởng” của đại gia đình ấy.

Việc duy trì liên lạc, tổ chức gặp gỡ giữa các thế hệ học trò cũng là cách Phúc Tiệp gìn giữ tình cảm được vun đắp trong những năm tháng học tập. Bởi vậy, khi chuẩn bị liveshow The Gentleman kỷ niệm 25 năm ca hát, NSND Quang Thọ là một trong những người đầu tiên anh muốn mời tham gia, như lời tri ân dành cho người thầy đã đồng hành với mình từ những ngày đầu.

NSND Quang Thọ sẽ góp mặt trong liveshow “The Gentleman”

Liveshow The Gentleman diễn ra ngày 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. The Gentleman là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Phúc Tiệp. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, đây không chỉ là dịp nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là cơ hội thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc được bồi đắp qua thời gian.

Phúc Tiệp cho biết tên gọi The Gentleman (Quý ông) xuất phát từ sự tương đồng giữa tinh thần quý ông với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà anh theo đuổi. Anh không muốn xây dựng một hình ảnh chỉ để gây ấn tượng với công chúng, mà hướng đến sự điềm đạm, tinh tế trong cách thể hiện.

Với ca sĩ thính phòng, Phúc Tiệp cho rằng độ chín nghề nghiệp cần được tích lũy qua một quá trình dài. Anh từng ví 20 năm đầu làm nghề như giai đoạn khai phá, vỡ đất, sau đó mới đến thời điểm bắt đầu “trồng cây, hái quả”.

“Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải ‘gồng’ và bước vào giai đoạn tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc” - Phúc Tiệp tâm sự.

Ca sĩ Phúc Tiệp từng tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 2003 nhưng sớm dừng chân. Bốn năm sau, anh trở lại Sao Mai và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng. Dù thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc qua các album Vết xưa (2022), Còn thương nhớ nhau (2024) và ca khúc Tình ca theo phong cách world music, nam ca sĩ vẫn kiên định với nhạc thính phòng. Từ tháng 9/2008, anh giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với chất giọng baritone trầm dày, giàu nội lực, Phúc Tiệp cho biết sau 25 năm ca hát, anh muốn hướng đến sự tinh tế trong cách xử lý tác phẩm. The Gentleman là dấu mốc nhìn lại hành trình làm nghề, đồng thời thể hiện sự gắn bó với dòng nhạc đã định hình cá tính nghệ thuật của anh.