Ca sĩ Phúc Tiệp thực hiện liveshow ghi dấu 25 năm bền bỉ với nhạc thính phòng

Cuộc hội ngộ với người yêu nhạc

“The Gentleman” là liveshow tiếp theo của ca sĩ Phúc Tiệp sau các đêm nhạc cá nhân vào những năm 2015, 2016, 2023 và 2024. Tên gọi “The Gentleman” (Quý ông) được Phúc Tiệp và ê kíp lựa chọn từ sự đồng điệu giữa tinh thần quý ông với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà anh theo đuổi.

Ca sĩ Phúc Tiệp tổ chức liveshow đánh dấu 25 năm ca hát. Ảnh: NVCC

Theo nam ca sĩ, đây không phải hình ảnh được tạo dựng để gây ấn tượng với công chúng, mà là sự thể hiện những phẩm chất anh muốn hướng tới trong đời sống và nghệ thuật: Điềm đạm, chỉn chu, có chiều sâu và giữ được bản sắc riêng.

Ở dấu mốc này, Phúc Tiệp nhìn nhận mình đang bước vào giai đoạn chín muồi của nghề. Anh cho rằng, với một ca sĩ thính phòng, độ chín cần được bồi đắp qua nhiều năm học tập, rèn luyện và trải nghiệm sân khấu. “20 năm đầu tiên giống như giai đoạn mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng, sau đó mới là giai đoạn bắt đầu trồng cây hái quả. Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải “gồng” và bước vào giai đoạn tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc”, Phúc Tiệp chia sẻ.

Tinh thần ấy cũng là điểm tựa để anh xây dựng liveshow lần này. Do Mars Entertainment tổ chức, với sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, “The Gentleman” hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng tương xứng với dấu mốc 25 năm hoạt động của nam ca sĩ.

Âm nhạc thính phòng với phong thái lịch lãm là điều ca sĩ Phúc Tiệp theo đuổi. Ảnh: NVCC

Liveshow được định hình như cuộc gặp gỡ giữa những người đã góp phần tạo nên hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, trong đó có người thầy NSND Quang Thọ, các đồng nghiệp và những học trò được anh dìu dắt. Sự hiện diện của NSND Quang Thọ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi ông là người đã hướng dẫn Phúc Tiệp từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học, đồng thời cũng là nghệ sĩ anh ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ca sĩ Phúc Tiệp kể, trước khi trở thành học trò của NSND Quang Thọ tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh đã yêu mến giọng hát và phong thái biểu diễn hào sảng của nghệ sĩ. Cuộc gặp gỡ ngoài đời đem lại cho chàng sinh viên khi ấy cảm giác như được gặp thần tượng. Anh mong muốn được học theo thầy, có chất giọng và phong cách biểu diễn như thầy. Những năm tháng được NSND Quang Thọ dìu dắt đã giúp anh trưởng thành cả về chuyên môn lẫn cách nhìn nhận nghề nghiệp.

Tình thầy trò ấy được vun đắp từ những bài học thanh nhạc đến sự quan tâm trong đời sống thường ngày. Đến nay, Phúc Tiệp vẫn giữ vai trò kết nối các thế hệ học trò của NSND Quang Thọ, duy trì mối liên hệ trong “đại gia đình” những người từng được ông đào tạo. Bởi vậy, khi chuẩn bị liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, người đầu tiên anh muốn trân trọng mời tham gia chính là người thầy đã đồng hành từ những ngày đầu.

Bền bỉ theo đuổi âm nhạc thính phòng

Con đường âm nhạc của Phúc Tiệp được định hình qua nhiều năm học tập, rèn luyện và kiên trì theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Năm 2003, anh tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, tiền thân của cuộc thi Sao Mai, nhưng sớm dừng chân. Bốn năm sau, với sự tự tin cùng kinh nghiệm biểu diễn tích lũy trong thời gian công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Nhẹ Trung ương, anh trở lại Sao Mai và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng. Thành tích ấy tiếp thêm động lực để nam ca sĩ vững vàng với lựa chọn đã xác định từ những ngày đầu vào nghề.

“The Gentleman” là một sự nhìn lại và tiếp nối con đường âm nhạc của Phúc Tiệp. Ảnh: NVCC

Trong quá trình hoạt động, Phúc Tiệp từng nhận được những gợi ý thay đổi cách thể hiện để phù hợp hơn với thị hiếu khán giả. Tuy nhiên, anh vẫn giữ quan điểm về việc bảo toàn những đặc trưng của nhạc thính phòng. Được đào tạo bài bản và hiện trực tiếp giảng dạy thanh nhạc, nam ca sĩ hiểu rõ yêu cầu về kỹ thuật, cách xử lý tác phẩm và tinh thần của dòng nhạc bác học. Anh từng thử sức với nhiều thể loại khác nhau, song nhận ra khi đi quá xa sở trường, bản thân khó tìm được sự tự nhiên trong biểu đạt.

Sự cởi mở với những màu sắc âm nhạc mới vẫn hiện diện trong hành trình sáng tạo của Phúc Tiệp. Anh từng thể hiện ca khúc “Tình ca” theo phong cách World-music qua bản phối của nhạc sĩ Quốc Trung. Năm 2022, nam ca sĩ ra mắt album “Vết xưa” với 9 ca khúc nhạc xưa của các nhạc sĩ Đức Huy, Nguyễn Đình Toàn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An và Trịnh Công Sơn. Đến năm 2024, album “Còn thương nhớ nhau” tiếp tục cho thấy sự quan tâm của anh đối với những ca khúc trữ tình thuộc nhiều thời kỳ.

Dẫu thử nghiệm ở những hướng đi khác nhau, âm nhạc thính phòng vẫn là nền tảng định hình cá tính nghệ thuật của Phúc Tiệp. Sở hữu chất giọng baritone trầm dày, khỏe khoắn, giàu nội lực, anh tạo dấu ấn bằng lối hát hào sảng, phóng khoáng, phù hợp với những tác phẩm đòi hỏi sức biểu cảm và khả năng làm chủ kỹ thuật thanh nhạc.

Từ tháng 9-2008 đến nay, bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phúc Tiệp còn tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Công việc đứng lớp giúp anh tiếp tục gắn bó với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng những giọng ca trẻ trên hành trình trưởng thành.

Sau hơn hai thập niên ca hát, Phúc Tiệp đang hướng đến một cách biểu đạt tinh tế hơn, nơi sức mạnh của chất giọng được đặt bên cạnh chiều sâu cảm xúc và sự chín chắn trong xử lý tác phẩm. “The Gentleman” là một sự nhìn lại và tiếp nối.

Qua liveshow, nam ca sĩ muốn gặp lại những người đã cùng mình đi qua nhiều chặng đường, đồng thời khẳng định sự bền bỉ với lựa chọn nghệ thuật đã làm nên dấu ấn Phúc Tiệp.